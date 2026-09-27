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俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

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俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

中央社華盛頓27日專電
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台駐美代表俞大㵢。(美聯社)
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

台駐美代表俞大㵢今天在哥倫比亞廣播公司節目就川習會指出，相信美國對台立場沒有改變；二戰期間美國攜手作戰的是中華民國政府、不是習近平，這必須正確看待；日本現在不是挑釁者，中國挑撥美國與盟友的關係。

影片來源：YouTube@Face the Nation

俞大㵢27日在哥倫比亞廣播公司（CBS）周日政論節目「面對全國」（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）訪問中表示，聽到許多人評論台灣，包括總統川普（Donald Trump）回應台灣提問也有提及，但這不是川習會討論主題。事實上，根據雙方公布會談成果的聲明，都沒有提到台灣。

俞大㵢指出，中方雖指這是根本性的議題，不過美方沒有回應。川普5月在北京，聽到中國國家主席習近平有關台灣的說法，但這次在習近平訪問期間與前後，相信美方已清楚表明對台立場沒有改變。

他強調，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在習到訪前，於聯合國大會期間與日韓外長會晤，他們都清楚表明支持台海和平穩定，不能脅迫與改變現狀，甚至支持台灣有意義參與國際組織，許多國家在聯大也表支持，所以美國對台立場沒有改變。

布瑞南詢問，川普5月曾指想與賴清德總統通話，是否已進行。俞大㵢回應，台美在各層級溝通順暢及常態化，非常緊密。

俞大㵢指出，這次訪問川習都提及二戰元素或1930年代後期日本侵略中國，川普提到美國飛虎隊歷史英勇行動，習卻想連結至二戰是中共與日軍作戰，這並非事實。

俞大㵢拿出歷史照片佐證解釋，「飛虎隊戰機使用我們的旗幟，機上有我們的國徽」、「當時每位美國飛行員出任務，飛行夾克背後繡上誓盟。戰機若遭擊落，人們可以協助他們」。

他進一步說明，中共政權1949年前尚未成立，二戰對日僅有少數游擊戰，甚至沒打。1949年後，共軍在韓戰與美國作戰造成美軍死亡，大家應客觀正確看待（歷史）。

俞大㵢強調，川普所言是正確的，美中在戰爭中英勇攜手，但當時是中華民國政府不是習近平，這必須客觀來看。現在中方所指美中對抗新興軍國主義，並暗指日本，甚至菲律賓，連台灣都被指挑釁，因此不該對台軍售，這是忽略及誤導事實，「因為採取侵略行動的是中華人民共和國，他們才是亞太地區第一島鏈製造緊張局勢的始作俑者」。

他強調，當今的日本不是挑釁者，中國在美國與包括日本在內的盟友中挑撥離間。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 俞大㵢表示，依雙方公布的會談成果聲明，川習會並未提到台灣；他認為外界雖多有評論，但這不是此次會談的主要議題，美方對台立場也沒有改變。

  • 俞大㵢指出，二戰期間與美國攜手抗日的是中華民國政府，而非1949年後才成立的中共政權；他藉由飛虎隊歷史說明，相關戰爭敘事應回到真實史實。

  • 他認為當今日本不是挑釁者，反而是中國在美國與日本等盟友之間挑撥離間，並將台灣、菲律賓等都描繪成問題來源，這與事實不符。

習近平 中華民國 川習會

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