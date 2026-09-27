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鄭麗文見習近平前先給稿？國民黨：正常幕僚工作

鄭麗文見習近平前先給談話稿？國民黨：正常幕僚工作

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨文傳會主委陳以信。(本報系資料照)
國民黨文傳會主委陳以信。(本報系資料照)

華爾街日報稱國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面前數月，中共官員曾與國民黨談判人員協商她的談話內容；鄭麗文先提供談話稿，明確反對台獨獲習認可。國民黨表示，所有對外交流始終秉持對等、尊重的原則，正常的幕僚工作，不應被刻意渲染，更不應成為政治攻防的工具。

民進黨中國部指出，政黨交流可以協調行程與議程，但如果連主席公開談話的政治措辭，事前與北京商議，國民黨必須向台灣人民說清楚，是誰代表國民黨與中國官員協調，北京對談話內容提出了什麼意見。

國民黨文傳會主委陳以信指出，政黨交流前的聯繫、議題彙整、行程協調，與會談重要內容事前溝通，本來就是正常幕僚作業。2015年新加坡馬習會為例，會前雙方就領導人談話重點，一直無法達成共識，甚至到當天中午雙方都還吵得不可開交。前總統馬英九撂下狠話，不惜馬習會破局，立即返國。民進黨不只不懂兩岸關係，連如何舉辦兩岸交流都不行。

陳以信表示，面對當前複雜的兩岸與國際局勢，真正重要的不是民進黨政府不斷透過政治操作攻擊在野黨，而是政府究竟有沒有能力管控風險，維持台海和平穩定。當美中等主要國家持續透過各種管道保持溝通，管理分歧，台灣沒有理由主動關閉對話的大門。

陳以信說，與其花時間對正常交流進行政治操作，不如向國人清楚說明，面對兩岸情勢與風險升高，政府究竟提出什麼具體有效的風險管控機制，如何避免誤判，降低衝突風險。

陳以信指出，國民黨立場一向清楚，強化台灣自身安全，透過溝通，降低誤判與衝突風險。只要是在對等尊重，符合中華民國利益的前提下，有助於降低風險，維護和平的正常交流，不應汙名化或政治化。

精華 FAQ

  • 報導稱在兩人會面前數月，中共官員曾與國民黨談判人員協商鄭麗文的談話內容，且她先提供談話稿，明確反對台獨的立場也獲得習近平認可。

  • 國民黨表示，政黨對外交流本來就包含聯繫、議題彙整、行程協調與重要內容事前溝通，屬於正常幕僚工作，應以對等尊重原則看待，不該被刻意渲染。

  • 民進黨中國部認為，若連主席公開談話的政治措辭都事前與北京商議，國民黨就應說清楚誰負責協調，以及北京對談話內容提出了哪些具體意見。

鄭麗文 習近平 國民黨

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