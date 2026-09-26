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「洋流」湧入深藍大安區？沈伯洋現身 支持者爭合照簽名

記者林佳彣／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭相要求握手、簽名。記者曾學仁／攝影

北市黎孝好室社宅是全國首案由行政院指示依危老重建條例興辦的社宅案，今天動土儀式，民進黨台北市長參選人沈伯洋也以立委身分現身，附近居民有人早就知道或看直播得知，紛紛趕來等候，當活動結束，「洋流」上前拍照、要簽名，也讓這場政策活動瀰漫不少選舉氛圍。 

國家住宅及都市更新中心上午舉行「黎孝好室」社宅新建統包工程動土典禮，該案為中央在北市動土的第9處社宅、大安區首處。內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群、國土管理署長蔡長展、立委羅智強與沈伯洋，以及藍營議員楊植斗、綠營議員簡舒培與王閔生、多位里長等人到場。

黎孝好室社宅位處六張犁精華地段，步行5分鐘可達捷運文湖線麟光站，前身為行政院國家資通安全研究院富陽院區及行政院職務宿舍，經行政院指示，由國家住都中心協助安置宿員，騰空基地以擴大北市社宅興辦量能。該案分為A、B兩基地，共規畫興建137戶，預計2029年竣工，總工程經費約9.4億萬元。

劉世芳表示，該案於前任行政院秘書長李孟諺時成案，經過重重困擾，非常欣慰終於進入動土典禮，她也提及都更、危老條例修法已於7月16日送立法院，將朝台灣25萬戶社宅努力。 

參選台北市長的沈伯洋以立委身分受邀出席，他致詞指出，北市有不少中央的地，雙方過去幾年的討論比較停滯，希望未來通力合作，打通這些關節，釋出愈來愈多的土地之後，這種示範會愈來愈多，黎孝好室社宅是一個很好的標竿。

沈伯洋致詞同時，一名工作人員在台下透露想與沈伯洋合照，甚至活動還沒結束，場外已經聚集超過20名支持者等候。家住附近的婦人表示，上了年紀，沒辦法哪裡有場就哪裡去，所以今天看到電視台直播說沈伯洋會到，就特別過來看；她也坦言，大安區很深藍，到場也嚇一跳，「原來我們這區也有洋流」。

沈姓婦人則說，因為家住附近，上午不到10時就到了，看到沈伯洋很開心，還特別拿出包包給他簽名拍照。另一名婦人表示，之前去過通化、饒河夜市，擠不進去，因為人太小隻，今天本來不知道沈伯洋會到，是上班的兒子通知她趕快來，所以自己不到10時到場，還擔心拍不到照。

活動結束後，熱情民眾蜂擁入場，排隊搶著和沈伯洋拍照，就連國土署、現場工作人員也紛紛上前合影。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）、內政部長劉世芳（左六）上午出席住都中心舉行台...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）、內政部長劉世芳（左六）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影

國家住都中心今天舉行北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，民進黨立...
國家住都中心今天舉行北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋（左）與內政部長劉世芳（右）等人出席。記者曾學仁／攝影

黎孝好室社宅完工模擬圖。圖／國家住都中心提供
黎孝好室社宅完工模擬圖。圖／國家住都中心提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭爭相握手、簽名。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭相要求握手、簽名。記者曾學仁／攝影

精華 FAQ

  • 因民進黨台北市長參選人沈伯洋到場致詞後，場外聚集不少支持者等候合照與簽名，甚至現場工作人員也加入拍照，讓原本的政策活動多了明顯的選舉味道。

  • 該社宅位於北市大安區六張犁精華地段，步行約5分鐘可到麟光站，分A、B兩基地規畫興建137戶，預計2029年竣工，總工程經費約9.4億萬元。

  • 劉世芳表示，這案子歷經多重協調才終於動土，並指出都更、危老條例修法已於7月16日送進立法院，希望中央持續推動，朝25萬戶社宅目標前進。

羅智強 沈伯洋

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