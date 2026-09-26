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川普：習近平理解我對台立場

稱接待時習近平訪團如坐針氈 王定宇：川普高級黑色幽默

記者張曼蘋／台北即時報導
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民進黨立委王定宇表示，國際媒體對於此次川習會評價是「排場很大，成果有限」。(本報...
民進黨立委王定宇表示，國際媒體對於此次川習會評價是「排場很大，成果有限」。(本報系資料照)

川習會落幕，美中高層互動仍持續。民進黨立委王定宇表示，國際媒體此次評價是「排場很大，成果有限」，他認為，中國國家主席習近平在台灣議題未獲美方回應，美國總統川普在接待習近平訪團安排上，讓訪團整場「如坐針氈」，「這真是川普才幹的出來的高級黑色幽默！」

王定宇表示，川普在川習會前，先由美國國務卿魯比歐召開美日韓3國外長會議，力挺台灣有意義參與國際組織，並反對以武力改變台海現狀；川普也在川習會前與日本首相高市早苗見面。王定宇認為，相關安排已為美國及盟友的對台政策定調。

王定宇指出，川習會對外呈現的畫面之一，是美方以鄧麗君的「月亮代表我的心」歡迎習近平訪團。他說，這首歌雖應景中秋節，但鄧麗君生前反共並要求平反六四，終身未赴中國演出，在中國卻擁有廣大歌迷，過去更流傳「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」的說法。

王定宇表示，晚宴另安排音樂劇「悲慘世界」，這是呼籲底層人民推翻暴政的作品，也是香港反送中運動的代表音樂之一；白宮外也有反共團體抗議，美國安全單位並逮捕多名對抗議者動粗的中國人士。

王定宇指出，在這些畫面下，習近平希望達成的停止對台軍售、反台獨及「台灣內政化」等議題，美方都沒有回應。他形容，光是接待橋段，就讓習近平訪團整場「如坐針氈」，「這真的是川普才幹得出來的高級黑色幽默！」

精華 FAQ

  • 他引用國際媒體看法，認為這場會面是「排場很大，成果有限」，並指習近平想推動的台灣相關議題未獲美方正面回應，整體效果並不如預期。

  • 王定宇提到，川普先讓魯比歐召開美日韓外長會議，表態支持台灣有意義參與國際組織，並反對以武力改變台海現狀，之後又與日本首相高市早苗會面。

  • 他認為美方安排鄧麗君歌曲、悲慘世界，以及白宮外反共抗議等畫面，都帶有強烈政治意涵，等於讓訪團在象徵性壓力下全程感到不自在，因此稱為黑色幽默。

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