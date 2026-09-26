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除夕喊新年快樂竟被打 法官判2男關30天：因聽錯成這2字

記者游明煌／基隆即時報導
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基隆地方法院。(記者游明煌／攝影)
基隆地方法院。(記者游明煌／攝影)

王男除夕夜行經基隆廟口夜市愛四路商圈時，因走的比較快超越前方人群時，隨口喊「新年快樂」，沒想到鄭、賴兩男聽成「新年快樂殺小(粗話，意為要幹嘛、什麼鬼」，誤以為王出言挑釁，聯手痛扁王男成傷。法官依傷害罪判處鄭、賴兩男各拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決指出，鄭、賴兩人今年2月16日深夜2時20分許，與友人步行走到基隆隆市仁愛區愛四路往仁一路方向時，王男剛好也與友人同方向往前走向夜市方向。

法官指出，王男越過鄭、賴兩人繼續往前走時，因喊一聲「新年快樂」，但鄭、賴疑似認為遭嗆「新年快樂殺小」，雙方即拉扯起口角。這時賴徒手往王臉上毆打一拳，鄭隨手抓路邊機車上的安全帽朝王頭部揮打，導致王頭皮撕裂傷、右側眼瞼及眼周圍撕裂傷等傷害。

王男被痛扁後向市警第一分局報案並驗傷提告，警方調監視器釐清案發經過，發現衝突原因竟只是有一方聽錯了，並無罵人情節，並經檢方偵結起訴。

法官審理指出，鄭、賴兩男正值青年，與被害人素不相識，無舊怨仇恨，僅因路上錯身而過的言論，而引起不悅或誤會，即共同毆打被害人，自我控制能力尚待加強，法治觀念亦屬薄弱。

法官考量兩人坦承犯行，但被害人不願調解而未賠償所受損害，因此依傷害罪判處鄭、賴兩男各拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。

精華 FAQ

  • 王男在基隆廟口夜市附近行走時喊了「新年快樂」，鄭、賴兩男卻聽成帶粗話的挑釁語句，誤以為對方在嗆聲，因而引發口角與後續暴力衝突。

  • 賴先徒手朝王男臉上打了一拳，鄭則拿路邊機車上的安全帽朝王男頭部揮打，導致王男出現頭皮撕裂傷，以及右側眼瞼與眼周圍撕裂傷。

  • 基隆地院認定兩人因誤會而共同毆打與他人素不相識的王男，判鄭、賴兩人各拘役30天，得易科罰金；雖坦承犯行，但未與被害人和解賠償。

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