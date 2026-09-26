我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美祭航空禁令 財長：想知道伊朗聯大團怎麼回家

美國務院中文發言人：反對任何一方單方面改變現狀

美方公布川習會成果未提台灣 李大中：重點是川普本人說法

記者李人岳／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣，淡江大學戰略所所長李大中指出，重點是川普本...
川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣，淡江大學戰略所所長李大中指出，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。(本報系資料照)

川習會結束，美方公布成果隻字未提台灣。淡江大學戰略所所長李大中指出，北京峰會時的狀況就是如此，重點是川普本人接下來的對外說法。李大中認為，美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，台灣仍然必須務實判斷，審慎以對。

李大中分析，美方公布的事實清單或新聞背景說明，著墨經貿議題非常合理，因為川普2.0以來，美中談判就是以經貿科技議題掛帥，事實清單的內容，也很類似今年五月北京川習會後以及去年10月釜山峰會後的狀況，通常還要對照北京方面的新聞通稿與商務部的公開訊息，會有比較完整的全貌。

他認為，以白宮釋放的訊息，雙方對於對方進口商品提供300億美金的關稅減免，是比較明確的成果，接下來，北京方面可能會有更多的宣布。

至於台灣議題沒有出現在美方官方公布的訊息當中，其實並不令人意外，北京峰會時的狀況就是如此，尤其雙方會後的公開訊息，都會只強調自己所想要強調的，挑自己想講的，所以白宮事實清單沒提，不代表川習此次會晤沒有涉及台灣議題，因為習近平一定有所著墨，而且會重申北京的一貫立場與關切，但在會談中，川普的表態與回應方式仍不得而知。

李大中估計，幾種可能情況，例如川普有可能是只聽不說，或是可能依照幕僚事前的準備文字，照本宣科式地重申美方政策，第三則是有可能隨性依照自己的理解來發言。

重點是，川普接下來，有無可能面對媒體，公開自己陳述他對台灣議題的理解，以及透露他到底與習近平此次對與台灣議題究竟談了什麼，這不無可能，如同上一次在空軍一號上，以及面對福斯專訪時侃侃而談的狀況。川普自己口說的這種方式，會比起官方白宮事實陳述，更能理解川普的思考脈絡與對台灣議題的根本認知。

例如川普五月時的發言，讓部分美國媒體與觀察者判斷，川普某種程度接受了北京對於台灣議題的敘事，包括歷史。

對於接下來的發展，包括對台軍售是否可能延遲到明年宣布，以及川習兩人接下來可能在APEC、G20高峰會等場合再見面等。李大中認為，台灣必須沉穩，不要誤以為只要白宮事實清單沒提到台灣，就代表輕舟已過萬重山，台灣的風險已過。

他強調，正巧相反的情況是，目前美中的互動，進入至少短期內的穩定期，雖然美中競爭態勢依舊，但兩個元首建立起一定的默契，且直接的互動比過去頻密，台灣仍然必須務實判斷，且審慎以對。

精華 FAQ

  • 李大中認為，美方公開訊息本來就會挑選最想強調的議題，且北京峰會時也曾出現類似情況，因此未提台灣不代表會談沒談到，只是雙方各自聚焦不同內容。

  • 因為川普可能在媒體前直接談及與習近平如何討論台灣，甚至透露自身理解，這比白宮事實清單更能反映他的思考脈絡，也更能看出美方對台灣的根本認知。

  • 他認為美中雖仍競爭，但兩位元首已建立一定默契，短期互動可能趨於穩定；台灣不能因白宮沒提台灣就掉以輕心，仍要務實判斷並審慎因應。

川習會 川普 商務部

上一則

蔣萬安改立院簡介遭質疑學歷作假 北市府：更新正確翻譯

下一則

萬華老翁狂砍房東297刀奪命 作家顏一立痛失父親法院判賠

延伸閱讀

川習會川普沒提台灣 台大教授：台灣不能因此以為狀況解除

川習會川普沒提台灣 台大教授：台灣不能因此以為狀況解除
川習二會落幕 學者：像美中互動中繼 中方在等回主場

川習二會落幕 學者：像美中互動中繼 中方在等回主場
川習互動更近、美中分歧更遠 學者：習近平在台灣問題上乘勝追擊

川習互動更近、美中分歧更遠 學者：習近平在台灣問題上乘勝追擊
川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

熱門新聞

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰