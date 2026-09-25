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台中秋疏運災難 高鐵、台鐵董座陪同交長遠在柏林 民怨引爆

記者孟嘉美邱瓊玉／即時報導
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中秋連假首日，旅客為了搭上車都跑到高鐵南港站，月台擠滿排隊人龍。（記者曾吉松／攝...
中秋連假首日，旅客為了搭上車都跑到高鐵南港站，月台擠滿排隊人龍。（記者曾吉松／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高鐵24日單日運量達34.8萬人次、南向20萬人次，國五車潮回堵，疏運壓力創新高。
  • 重點二：高鐵稱新車最快明年7月上線前仍有過渡期，但外界質疑能否解決連假反覆爆量問題。
  • 重點三：中秋連假首日高鐵與國道同時塞爆，旅客抱怨自由座擠到難以上車，對號座也受波及。

9月25日是中秋節，台灣國道、高鐵24日晚就開始出現返鄉出遊人潮，不少民眾抱怨，高鐵自由座人潮太多，明明買了對號座，卻差點上不了車，商務艙通道也遭大量旅客堵住；國道多處路段「紫爆」（指時速低於20公里），往國五車潮回堵到國三，長度一度達10.5公里，民眾無奈表示「開車開到生無可戀」。

據悉，高鐵北部站點自由座人潮多到啟動進站管制，不僅自由座上不去，就連對號座旅客也因被人龍堵住，月台層旅客擠成沙丁魚。不少旅客特地到南港起始站搭車，卻沒想到起始站一早便湧現人潮，自動售票機至少得排20分鐘，後續台北站、桃園站「一台車自由座最多只能上十個人」。

高鐵公司統計，24日單日旅運量達34.8萬人次，其中南向旅客就高達20萬人次，雙雙創下歷史新高。高鐵表示，以往疏運高峰多落在收假日，這次首度在疏運一開始就突破旅運新高，主要是受到連假首日碰上中秋節日影響。

國道25日凌晨就開始湧現南下車流，台北到桃園、竹南，原本僅一個小時左右的車程，開了足足三個半小時。

國五往宜蘭的車潮更是24日晚間就湧現，首都客運總經理李建文表示，當天總運行車趟數達2044次，全天疏運約1.5萬人次，創下單日旅運量歷史新高。高公局則稱，26日國五南向南港系統至頭城恐連塞十個小時。

高鐵塞爆、國道成了大型停車場，而就在民眾塞在車陣、擠在車廂時，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲、台鐵董座鄭光遠卻在德國柏林，參加柏林軌道展。

交長當然不是不能出國，參加軌道展宣傳台灣也是好事，然而連假疏運向來是交通部的年度大考，過去幾任交通部長往往坐鎮國內，如今陳世凱卻沒能留下來和疏運單位「共體時艱」，最終交出一張高鐵擠爆、國道塞爆的成績單，看在民眾眼裡，恐不是滋味。

此外，高鐵疫後旅運量節節上升，也帶來亮眼營收，然而就在高鐵賺得盆缽滿溢時，與之成反比的卻是旅客的搭乘體驗，高鐵每逢連假必擠爆的情況愈演愈烈。對此，高鐵公司數度強調，只要新車到港，運能提升，情況就能解決。

然而，新車最快明年7月才會陸續上線，這近一年的過渡期，花錢購買的旅客就只能一次次吞下「人太多」的苦果？新車上線後又真的能解決高需求下的運能管理失能嗎？

疏運規畫的核心本質就是「料敵從寬、備援從嚴」，不是看首長在多少場合留下多少照片，民眾真正有感的，是能不能順利上車、開上路能不能少塞一點，若只想著和高鐵新車合照擺拍，只顧在宣揚政績時露臉，遇到狀況時卻神隱，再多的「美照」，也填補不了民眾的無奈。

精華 FAQ

  • 高鐵自由座人潮爆滿、對號座旅客也被人龍堵住，國道路段則多處紫爆，國五回堵最長達10.5公里，造成民眾搭車與開車都陷入嚴重塞車。

  • 高鐵24日單日旅運量達34.8萬人次，其中南向旅客高達20萬人次，雙雙創下歷史新高，也顯示連假首日需求就遠超過原先疏運預期。

  • 因為中秋疏運被視為交通部年度大考，民眾正面臨高鐵擠爆、國道塞爆時，陳世凱與高鐵、台鐵董座卻在柏林參展，讓外界質疑首長未能坐鎮處理危機。

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