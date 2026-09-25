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被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

記者李姿瑩／即時報導
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王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

資深媒體人王偉忠近日主持中廣節目「欸！我說到哪裡了？」專訪台北市長候選人沈伯洋，引發網友熱烈討論，從他的政治立場、主持風格，到節目是否邀請不同陣營政治人物等，都成為外界議論焦點。對此，王偉忠近日在「今周刊」專欄撰文回應，直言「其實，我只是做了一場訪問」，也透露自己做媒體50年，早已習慣做自己。

王偉忠表示，節目播出後，網路上出現不少討論，有人分析他究竟「是藍是綠」、甚至替他貼上「綠偉忠」的標籤；也有人認為主持人話太多，質疑「怎麼不讓受訪者講」，還有人詢問為何沒有邀請台北市長蔣萬安，甚至逐句拆解節目對話、分析肢體語言，甚至直言「你一世英名毀於一旦」，各種說法不勝枚舉。

面對外界解讀，王偉忠寫道：「其實，我只是做了一場訪問。」他表示，自己在媒體圈已經50年，工作向來是長期經營，也以能夠做自己喜歡的節目為樂，包括電視帶狀節目一做十幾年、專欄寫了近20年，廣播節目也已經做了5年，累積訪問過500人。

王偉忠分享，訪問的人多了之後，他發現真正好聽的內容，並不是介紹受訪者有多厲害、取得多高成就，而是聊聊一個人「怎麼面對人生的難題，如何成長為現在的樣子」，認為人物背後的故事往往更有意思。

談到長年主持訪談節目的心得，王偉忠認為，會願意上節目的人都有一個共同特色，就是「很有原則、不會過於在意旁人的看法」，因為人生每天真正要面對的其實是自己，最重要的是自己怎麼看自己。

對於外界從一次專訪延伸解讀他的政治立場，王偉忠也強調，像自己這個年紀的媒體人，心中都有自己的「選罷法」，政治上不同立場的人都會邀請，最終就看對方是否願意接受訪問。他也透露自己的訪談「不用提綱，就是聊聊天」，長期聽眾早就知道節目風格。

王偉忠更自嘲，自己的專欄自我介紹早已寫著「話比受訪者多的廣播主持人」，另一項介紹則是「他的作品，你一定嫌棄過！」他笑稱：「是不是很表裡一致？」

除了談節目與媒體工作，王偉忠也在文章中分享自己的生活態度。他表示自己熱愛陽光，天氣好就出門走走，天氣不好就在家裡多讀書，並引用叔本華所說的「人的本性是不會改的」，直言「你不改變我，我也不改變你，這樣不是挺好？」

已經70歲的王偉忠最後表示，自己仍然能做喜歡做的事，既服務聽眾也服務自己，同時持續自我審視、成長，「破圈不破圈、喜歡不喜歡，一笑置之！」

不過，他也透露，近期走在路上偶爾會感受到路人多看自己兩眼，因此忍不住笑問：「這眼神到底是覺得我是藍的、綠的、還是白的？是喜歡？還是憎恨？」但對他而言，這些事情終究會隨時間淡去，「數十年後，誰還在乎？」王偉忠最後不忘提醒民眾重視自己手中神聖的一票：「只是各位候選人將會決定大家的未來，慎之、慎之！」

精華 FAQ

  • 因節目播出後，網友對他的政治立場、主持風格，以及是否邀請不同陣營人物都展開討論，甚至有人直言他的一世英名毀於一旦。

  • 他強調自己只是做了一場訪問，並表示做媒體50年早已習慣做自己，節目風格就是聊天，不需預先擬提綱，也不會因外界標籤改變。

  • 他認為真正好聽的是受訪者如何面對人生難題，也主張政治立場不同的人都可邀請；至於外界評價，他則以一笑置之的態度看待。

沈伯洋 王偉忠

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