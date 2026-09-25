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習近平盼美堅持反對台獨 台外交部嗆：兩國互不隸屬

記者張文馨／台北即時報導
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中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

中國外交部在川習會後，發布新聞稿稱希望「美方堅持反對台獨」的立場及「慎重處理台灣問題」。我外交部表示，這是中方一貫透過扭曲事實，單方面傳達其立場與主張的手法；我國立場明確且一致，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，而台灣的未來只能由台灣人民以民主方式共同決定。

外交部指出，賴清德總統已多次重申台灣是維持台海與區域和平穩定現狀負責任的一方，這是中華民國一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識。

外交部表示，中國持續在東海、南海、台海及台灣周邊進行各種灰色地帶襲擾與軍事威脅，才是真正破壞區域和平穩定的一方，已被相關國家視為區域最大的風險威脅；中方藉各種機會企圖影響各國與台灣正常交流與合作的操作，也持續受到各方關注與防備。

外交部說，在川習會前夕，多國在聯合國大會期間持續重申台海和平穩定的重要性，包括美國、日本、韓國三國外交部長聯合聲明，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等8國外交部長與高階代表聯合聲明，充分展現台海和平穩定與反對片面改變現狀的企圖已是國際社會的共識；另外，美國國會跨黨派參、眾議員逾60人也發聲支持、力挺台灣；我國將持續與美國及其他理念相近夥伴密切合作，共同維護台海和平穩定與區域的自由、開放與繁榮。

精華 FAQ

  • 中國外交部要求美方堅持反對台獨，並慎重處理台灣問題，延續其一貫以外交聲明對外傳達涉台主張的做法。

  • 台外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於全體人民，中共政權無權代表台灣人民，未來應由台灣人民民主決定。

  • 文中指出，美日韓與澳洲、法國、德國等多國外長及代表均重申台海和平穩定重要性，美國國會跨黨派逾60名議員也公開表態支持台灣。

習近平 中共 中華民國

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中盼美反對台獨 美國務院重申對台政策沒有改變

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