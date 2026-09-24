道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職
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清華大學校長高為元被爆5月通過續任僅三天，即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，引發外界「騎驢找馬」與違反誠信抨擊。曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，呼籲高為元主動辭職引退。清大表示，高為元已深知事件引發的疑慮，將以加倍努力爭取師生信任。
梁賡義當初正是清大校長遴選委員會的召集人，且為推薦高為元出任校長的委員之一，如今公開要求高下台，引發高教界高度關注與震撼。
高為元赴美參加大學校長遴選7月曝光後，高為元先透過校長室寄電子信給全體「清華人」，為事件造成的困擾與不安表達歉意，並說國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，坦言是自己對東西方職場文化差異理解不足。
開學後第一周，高為元在校內舉辦說明會時公開致歉，坦承判斷錯誤「傷了清華人的心」，更強調並非將清大當備胎；同時宣布第二任期內每年5月均捐出當月薪水用於優化學生宿舍，以表自省。
然而，捐薪並未平息聲浪。當初推薦高為元出任校長的梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值，絕非透過捐薪或積極募款就能彌補。
「校長若缺乏誠信，推動校務的執行力必定大打折扣。」他憂心指出，若清華大學內部持續分裂，將嚴重削弱校務執行力，並損及外界對清華的信任與期望，不希望清華失去國內高等教育領導者的角色。
梁賡義透露，他與史維院士本月17日私下拜訪高為元，就「誠信」與「危機處理」兩大面向提出理性分析，並建議高能主動引退，不該讓分裂持續加大。
梁賡義坦言發起連署心情沉重，但因等候一周未獲肯定答覆，才決定發表公開聲明，呼籲高為元當機立斷、主動引退，以顧全大局。
清華大學校友、香港科技大學前校長史維也參與連署。他說，對大學而言，校長必須有足夠的高度，能夠領導全校發展，而當校長本身的個人行為變成爭議時，「這是一個很不幸的情況」。
本次許多參與連署者都曾擔任過大學校長，史維說，大家一致認為校長個人狀況不應變成風暴中心。
清大回應表示，這段期間，高為元收到許多不同意見，有請他考慮請辭，也有請他留下繼續為清華奮鬥，高為元已深知事件引發的疑慮，將持續推動校務，以加倍努力爭取師生信任。到目前為止，所有校內的溝通機制也始終暢通，高為元在校務的推動上並未遭遇難以克服的問題，外界對清大的支持和捐款也未減少。
因他在5月通過清大續任僅3天後，就赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，被質疑「騎驢找馬」，外界認為此舉傷害校長應有的誠信形象。 中研院院士梁賡義與香港科技大學前校長史維等十多位院士發起連署，主張誠信是校長核心價值，不能靠捐薪補救，並憂心持續爭議會削弱清大治理與外界信任。 高為元已透過公開信和校內說明會兩度致歉，並宣布第二任期每年5月捐薪改善宿舍；清大則表示校務溝通機制暢通，支持與捐款未減少，盼他加倍努力爭取信任。
精華 FAQ
因他在5月通過清大續任僅3天後，就赴美參加夏威夷大學校長遴選決選，被質疑「騎驢找馬」，外界認為此舉傷害校長應有的誠信形象。
中研院院士梁賡義與香港科技大學前校長史維等十多位院士發起連署，主張誠信是校長核心價值，不能靠捐薪補救，並憂心持續爭議會削弱清大治理與外界信任。
高為元已透過公開信和校內說明會兩度致歉，並宣布第二任期每年5月捐薪改善宿舍；清大則表示校務溝通機制暢通，支持與捐款未減少，盼他加倍努力爭取信任。
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