沈伯洋稱女兒是「地下總幹事」 提醒他笑的時候別瞇眼
九合一選舉倒數兩個月，愛女兒的民進黨台北市長候選人沈伯洋近期上節目透露，最近只能視訊或抽出10分鐘時間陪女兒，再去跑行程。不過，女兒小麻糬督戰，不僅學會競選歌曲「台北順起來」，還會提醒他笑的時候不要瞇眼等，讓沈伯洋直呼「女兒才是地下總幹事。」
沈伯洋節目中透露，投入選戰後每天行程滿檔，經常掃街到深夜，回到家女兒小麻糬就已經睡著，不能像之前天天陪女兒說話，所以有空的時候就會開視訊，或者買最喜歡的寶可夢「仙子伊布」送給女兒。
他說，有次利用僅半小時的行程空檔衝回家，只為「跟女兒相處10分鐘，再出門繼續跑行程。」不過，最有趣的是，小麻糬現在每天都在「數饅頭」倒數選舉，期待選後可以去寶可夢樂園，「就連距離投票還有六十幾天都算得一清二楚。」
沈伯洋笑說，小麻糬現在似乎認為「我有她那票，就贏定了」，因為覺得自己「那一票超大」，還沒有「票票等值」的概念，讓身為法學教授的沈伯洋也傷透腦筋，「我一直在想要怎麼跟她解釋，但也沒什麼時間。」
除了每天倒數，小麻糬還會緊盯爸爸直播，叮囑他笑的時候「不要瞇瞇眼」，甚至已經學會唱競選主題曲「台北順起來」，如同「督戰」的舉動，也被沈伯洋笑稱，女兒才是自己的「地下總幹事」。
因為女兒不只會倒數選舉、學唱競選主題曲，還會看他直播、提醒他笑時不要瞇眼，像在替他督戰一樣積極，讓他忍不住以「地下總幹事」形容她。 他表示每天行程滿檔，常常掃街到深夜，回家時女兒多已睡著，因此只能利用視訊聯絡，或趁行程空檔短暫回家，和女兒相處約10分鐘就再出門。 小麻糬會每天倒數投票日，期待選後去寶可夢樂園，還學會唱「台北順起來」，也提醒爸爸笑的時候不要瞇瞇眼，展現出十足的參與感與支持。
精華 FAQ
因為女兒不只會倒數選舉、學唱競選主題曲，還會看他直播、提醒他笑時不要瞇眼，像在替他督戰一樣積極，讓他忍不住以「地下總幹事」形容她。
他表示每天行程滿檔，常常掃街到深夜，回家時女兒多已睡著，因此只能利用視訊聯絡，或趁行程空檔短暫回家，和女兒相處約10分鐘就再出門。
小麻糬會每天倒數投票日，期待選後去寶可夢樂園，還學會唱「台北順起來」，也提醒爸爸笑的時候不要瞇瞇眼，展現出十足的參與感與支持。
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