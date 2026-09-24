沈伯洋稱女兒是「地下總幹事」 提醒他笑的時候別瞇眼

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期選舉行程滿檔，陪女兒的時間都變少。(本報系資料照)

九合一選舉倒數兩個月，愛女兒的民進黨 台北市長候選人沈伯洋 近期上節目透露，最近只能視訊或抽出10分鐘時間陪女兒，再去跑行程。不過，女兒小麻糬督戰，不僅學會競選歌曲「台北順起來」，還會提醒他笑的時候不要瞇眼等，讓沈伯洋直呼「女兒才是地下總幹事。」

沈伯洋節目中透露，投入選戰後每天行程滿檔，經常掃街到深夜，回到家女兒小麻糬就已經睡著，不能像之前天天陪女兒說話，所以有空的時候就會開視訊，或者買最喜歡的寶可夢「仙子伊布」送給女兒。

他說，有次利用僅半小時的行程空檔衝回家，只為「跟女兒相處10分鐘，再出門繼續跑行程。」不過，最有趣的是，小麻糬現在每天都在「數饅頭」倒數選舉，期待選後可以去寶可夢樂園，「就連距離投票還有六十幾天都算得一清二楚。」

沈伯洋笑說，小麻糬現在似乎認為「我有她那票，就贏定了」，因為覺得自己「那一票超大」，還沒有「票票等值」的概念，讓身為法學教授的沈伯洋也傷透腦筋，「我一直在想要怎麼跟她解釋，但也沒什麼時間。」

除了每天倒數，小麻糬還會緊盯爸爸直播，叮囑他笑的時候「不要瞇瞇眼」，甚至已經學會唱競選主題曲「台北順起來」，如同「督戰」的舉動，也被沈伯洋笑稱，女兒才是自己的「地下總幹事」。