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公務員「沒事不要去」 陸委會：赴中遭盤查再增4案

記者張鈺琪／台北即時報導
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陸委會24日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)
陸委會24日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)

陸委會副主委梁文傑24日宣布，近期再接獲4起、共5名公務人員赴中遭盤查案例，其中一名曾任軍醫院護士，被詢問軍醫院院長、護理長及看診軍人等資料。梁文傑重申，「公務人員真的沒事不要去」。

陸委會24日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑表示，近期接獲的4起新增案例發生於今年7、8月，涉及刑事局員警、財政部稅務機關公務員，以及衛福部所屬醫院護理人員。

第一起案例是刑事局2名員警，今年7月赴哈爾濱等地觀光，連續3天在晚間休息時間，遭中共人員到下榻處接觸盤問。梁文傑說，盤問重點包括「他們對兩岸統一、警察工作、政治立場以及台獨的看法」。

第二起案例是一名財政部稅務機關公務員，今年7月赴北京、天津等地旅遊期間遭到盤查。

第三起同樣涉及財政部稅務機關公務員。梁文傑提到，該名公務員今年8月赴西藏、四川旅遊，遭中共國安人員盤查。

第四起則是一名衛福部所屬醫院護理人員，今年8月赴西藏旅遊時遭中共公安人員盤查。梁文傑指，「盤查的理由是因為這位護士曾經在軍醫院任職過」，對方詢問內容包括各軍醫院的分院、病房、院長的地址、護理長的姓名、軍階，以及看診軍人和醫師的階級。

梁文傑強調，「過去軍警常常被盤查的有很多，但是這是第一次連曾經當過軍醫院護士的都會被盤查。」他表示，這個案例比較特別，也具有特殊性。

媒體問及中方盤查該名護理人員可能的用意，梁文傑回應，「中共對我們軍隊的各個組織、各個部門他都有興趣。這一次盤查顯然是想要了解台灣的軍醫院運作的狀況。」

梁文傑指，該名護理人員已是多年前在軍醫院任職，目前早已轉至衛福部所屬醫院，「她居然也會被盤查。可見中共對台灣的滲透算是無孔不入。」

梁文傑也再次提醒全國公務機關，各機關對於同仁申請赴中案件，除了公務事由之外，都應嚴格把關，並於核准前做好風險提醒。他還說，公務員赴中時切勿透露機關組織相關資料，「尤其不要洩露機關同事或長官的個人資料」。

至於公務員如已遭盤查或脅迫，應如何因應？梁文傑稱，如果你有遭遇這樣的狀況，不管當場是怎麼回答的，返台之後一定要依照規定如實通報。他說，如實通報的話，「至少可以免除自己以後可能會碰到的責任問題」。

媒體追問，上述遭盤查人員是否有透露機密資訊，他回應，「目前看起來是沒有。」

精華 FAQ

  • 新增4起、共5名公務人員受查，包括刑事局2名員警、2名財政部稅務機關公務員，以及1名曾任軍醫院護士、現任衛福部所屬醫院護理人員。

  • 對方以其曾任軍醫院為由，詢問各軍醫院分院、病房、院長地址、護理長姓名、軍階，以及看診軍人和醫師的階級等資料，顯示盤查具有明確蒐情意圖。

  • 他提醒公務員沒事不要去中國，機關審核赴中申請時要嚴格把關並先做風險提醒；若途中遭盤查或脅迫，返台後一定要如實通報，以免日後衍生責任。

財政部 中共

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