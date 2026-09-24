我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普在白宮歡迎中國國家主席習近平

川習會前台灣受矚 梁文傑：不需要妄自菲薄

台睽違55年成立國際組織 美日地方政府任觀察員

記者張曼蘋／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內政部次長馬士元（左）於會後記者會說明WADM籌備情形及未來展望。（記者張曼蘋／...
內政部次長馬士元（左）於會後記者會說明WADM籌備情形及未來展望。（記者張曼蘋／攝影）

台總統賴清德日前表示，美日等理念相近國家將參與台灣倡議成立的「世界災害管理聯盟」（WADM）。台內政部今表示，目前是由地方政府擔任觀察員，包括美國俄勒岡州、夏威夷州，及日本佐賀縣、鹿兒島縣等；且至2028年草創期間將由台外交部編列預算支應，初步規模約5000萬元（約157萬美元），之後則由會員國研商分攤會費。

內政部今辦部務會報，安排消防署說明WADM籌備情形及未來展望。內政部次長馬士元於會後記者會表示，WADM19日成立，首屆大會共有13個會員國、17個觀察員及11個夥伴加入，由消防署長蕭煥章擔任秘書長，並以南投竹山消防署訓練中心作為推動跨國培訓及演練的基地。

消防署綜合企畫組長陳坤佐說明，WADM是隔55年、繼亞太糧肥技術中心與世界蔬菜中心以後，再度由台灣所成立的國際組織，目前13個會員國包括台灣、11友邦及索馬利蘭；另有其他國家透過觀察員或夥伴身分參與聯盟。

至於身分差異，陳坤佐表示，「會員國」以中央政府名義加入，代表該國立場，在聯盟內享有投票權及發言權；「觀察員」由地方政府或地方政府組織加入，享有發言權，但無投票權；「夥伴」則由防災機構、人民或民間團體參與，沒有投票權及發言權。

陳坤佐表示，美國目前由地方政府以觀察員身分參與，包括俄勒岡州、夏威夷州、關島、美屬維京群島、波多黎各自由邦及紐約州橘郡等；日本同樣由地方政府擔任觀察員，包括佐賀縣、鹿兒島縣、長崎縣、福岡縣及熊本縣等。觀察員是以地方政府為計算單位，非以國家計算。

馬士元表示，WADM將以「聯合訓練、聯合演練、相互支援及資訊分享」為核心，定期辦理會員國、觀察員及夥伴共同參與的培訓、工作坊及跨國演練；台灣將運用南投竹山消防署訓練中心，依各國不同災害風險與需求規畫訓練課程。

馬士元指出，WADM也將推動AI災害預警、早期預警系統、衛星遙測、新興科技及數位韌性等技術交流，並研議重大災害發生時的快速動員及資源協調機制。台灣過去已與菲律賓、貝里斯、馬紹爾群島及帛琉等國進行氣象、水文、海上安全等合作，未來將透過WADM整合不同部會既有合作資源。

經費部分，消防署表示，2026年至2028年草創期間，為降低會員國負擔，將由外交部編列預算支應，初步規模約5000萬元；2029年起，將由會員國考量各國經濟情況及災害風險指數，研商分攤比例並共同繳交會費。

精華 FAQ

  • 聯盟分為會員國、觀察員與夥伴3種身分。會員國由中央政府加入並有投票與發言權；觀察員多為地方政府，只有發言權；夥伴則以防災機構、民間團體為主，無投票與發言權。

  • 美國與日本都不是以中央政府名義加入，而是由地方政府擔任觀察員。美方包括俄勒岡州、夏威夷州、關島等，日本則有佐賀縣、鹿兒島縣、長崎縣、福岡縣及熊本縣等。

  • 聯盟將以聯合訓練、聯合演練、相互支援與資訊分享為核心，也推動AI災害預警、衛星遙測與數位韌性交流。2026年至2028年先由外交部編列約5000萬元支應，2029年起再由會員國分攤。

內政部 俄勒岡州 賴清德

上一則

川習會前台灣受矚 梁文傑：很多事情我們不需要妄自菲薄

延伸閱讀

台發起「世界災害管理聯盟」學者：暴露賴政府外交處處失利

台發起「世界災害管理聯盟」學者：暴露賴政府外交處處失利
帛琉副總統今年四度訪台 感謝台灣相助辦PIF

帛琉副總統今年四度訪台 感謝台灣相助辦PIF
台擬申請加入IMF 美財長未承諾協助

台擬申請加入IMF 美財長未承諾協助
5友邦致函聯國 籲正視台灣參與 「排除不利於對話」

5友邦致函聯國 籲正視台灣參與 「排除不利於對話」

熱門新聞

一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45
航空迷透過FlightRadar24追蹤發現，編號TU501、註冊號90-15801的無人機從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海。(圖／擷取自FlightRadar24)

海衛士才首飛 台灣東北外海又見無人機 應是「騰雲二號」

2026-09-17 12:19

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎