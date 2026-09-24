台睽違55年成立國際組織 美日地方政府任觀察員

內政部次長馬士元（左）於會後記者會說明WADM籌備情形及未來展望。（記者張曼蘋／攝影）

台總統賴清德 日前表示，美日等理念相近國家將參與台灣倡議成立的「世界災害管理聯盟」（WADM）。台內政部 今表示，目前是由地方政府擔任觀察員，包括美國俄勒岡州 、夏威夷州，及日本佐賀縣、鹿兒島縣等；且至2028年草創期間將由台外交部編列預算支應，初步規模約5000萬元（約157萬美元），之後則由會員國研商分攤會費。

內政部今辦部務會報，安排消防署說明WADM籌備情形及未來展望。內政部次長馬士元於會後記者會表示，WADM19日成立，首屆大會共有13個會員國、17個觀察員及11個夥伴加入，由消防署長蕭煥章擔任秘書長，並以南投竹山消防署訓練中心作為推動跨國培訓及演練的基地。

消防署綜合企畫組長陳坤佐說明，WADM是隔55年、繼亞太糧肥技術中心與世界蔬菜中心以後，再度由台灣所成立的國際組織，目前13個會員國包括台灣、11友邦及索馬利蘭；另有其他國家透過觀察員或夥伴身分參與聯盟。

至於身分差異，陳坤佐表示，「會員國」以中央政府名義加入，代表該國立場，在聯盟內享有投票權及發言權；「觀察員」由地方政府或地方政府組織加入，享有發言權，但無投票權；「夥伴」則由防災機構、人民或民間團體參與，沒有投票權及發言權。

陳坤佐表示，美國目前由地方政府以觀察員身分參與，包括俄勒岡州、夏威夷州、關島、美屬維京群島、波多黎各自由邦及紐約州橘郡等；日本同樣由地方政府擔任觀察員，包括佐賀縣、鹿兒島縣、長崎縣、福岡縣及熊本縣等。觀察員是以地方政府為計算單位，非以國家計算。

馬士元表示，WADM將以「聯合訓練、聯合演練、相互支援及資訊分享」為核心，定期辦理會員國、觀察員及夥伴共同參與的培訓、工作坊及跨國演練；台灣將運用南投竹山消防署訓練中心，依各國不同災害風險與需求規畫訓練課程。

馬士元指出，WADM也將推動AI災害預警、早期預警系統、衛星遙測、新興科技及數位韌性等技術交流，並研議重大災害發生時的快速動員及資源協調機制。台灣過去已與菲律賓、貝里斯、馬紹爾群島及帛琉等國進行氣象、水文、海上安全等合作，未來將透過WADM整合不同部會既有合作資源。

經費部分，消防署表示，2026年至2028年草創期間，為降低會員國負擔，將由外交部編列預算支應，初步規模約5000萬元；2029年起，將由會員國考量各國經濟情況及災害風險指數，研商分攤比例並共同繳交會費。