民進黨動手了 中評會大動作開除近20人黨籍

民進黨舉行中評會，決議開除多人黨籍，多數為違紀參選，包括台北市議員陳怡君、脫黨參選彰化縣長的邱建富等人。(本報系資料照)

民進黨 舉行中評會，決議開除多人黨籍，多數為違紀參選，包括台北市議員陳怡君、脫黨參選彰化縣長的邱建富等人。中評會認定，這些人「脫黨、違紀參選」事實明確且情節重大，為了嚴明黨紀，決定全數予以開除黨籍。

台北市中山、大同區市議員陳怡君因涉助理費案，一審被判有期徒刑7年10月，之後雖向民進黨台北市黨部登記參選，但民進黨廉政會對她裁處停權2年6個月。陳怡君日前於9月3日，前往台北市選委會完成登記，宣布以無黨籍身分力拚連任。

彰化市前市長邱建富因不滿民進黨內初選機制，決定脫黨參選角逐彰化縣長，他表示，自己為參選縣長準備12年，這是最後參選機會，不會再錯過。民進黨秘書長徐國勇則批評，邱建富在初選結果出爐後，曾與縣長參選人陳素月、立委黃秀芳、彰化市長林世賢在神明面前手牽手、決心一定會支持民進黨候選人，之後卻反悔。

民進黨中評會決議，除了陳怡君、邱建富之外，另外包括紀建漢、陳峙穎、簡麗花、連祐崧、林啟明、劉勝全、郭麗華、黃盈淇、曾庭筠、林鈺梅、張新斛、施朝清、謝秉舟、李振豪、薛兆基、黃淑美處以除名處分。此外，朱政騏已於今年5月13日因共諜案影響民進黨聲譽，經中評會決議同樣予以除名。