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洪申翰順利赴南京出席APEC會議 國台辦重申立場

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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台勞動部長洪申翰順利赴中國南京參加APEC人力資源發展部長會議，國台辦23日重申...
台勞動部長洪申翰順利赴中國南京參加APEC人力資源發展部長會議，國台辦23日重申，作為今年APEC活動的東道主，中國將按慣例處理台灣參會事宜。圖／台勞動部提供

台勞動部長洪申翰順利赴中國南京參加APEC人力資源發展部長會議，包括桌牌也按APEC慣例使用「Chinese Taipei」，未遭矮化。中國國台辦今天重申，作為今年APEC活動的東道主，中國將「按慣例」處理台灣參會事宜。

國台辦23日上午召開例行記者會，針對洪申翰順利赴陸參會，本報記者提問，這次經驗是否給兩岸當局增添互信，並為未來互動打下基礎？又是否樂見更多台灣部長級以上官員到中國參會交流？另外，中國人社部長王曉萍與洪申翰是否在場邊有交流互動？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮僅重申，作為今年APEC活動的東道主，中國按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」的參會事宜。

有台媒追問，如何看待台灣使用「Chinese Taipei」參與APEC活動，朱鳳蓮重申，稱在「一個中國原則」之下，「台灣地區」以「中國台北」名義地區經濟體身分參與亞太經合組織及相關活動，各方需遵守APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例。

至於洪申翰此次赴陸，未出現無法返台等情形，陸方如何評價這次台灣部長級官員赴陸與會？朱鳳蓮稱，無論是什麼級別的台灣同胞來中國，都不需要有「莫須有」的擔心和憂慮，「只要你是合法合規的過來，一定能高高興興的來，平平安安的回」。

精華 FAQ

  • 洪申翰此次順利前往中國南京，出席APEC人力資源發展部長會議，並依既有安排參與相關活動。內文指出，他的出席過程平順，未出現無法返台或受阻情形。

  • 內文提到，台灣在會場桌牌上依APEC慣例使用「Chinese Taipei」名義參與，並未出現被刻意矮化或更名的情況，顯示仍沿用既有的APEC參會安排。

  • 朱鳳蓮重申，中國作為今年APEC東道主，將按一中原則與APEC諒解備忘錄及慣例處理台灣參會事宜，並稱只要合法合規赴中，台灣同胞可平安往返。

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