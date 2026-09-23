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強化國家安全 賴清德：國防預算將逾1.3兆元

中央社高雄23日電
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賴清德。（本報資料照片）
賴清德。（本報資料照片）

賴清德今天表示，政府明年將編列逾新台幣1.3兆元（約408億美元）國防預算，投入軍事採購、國際合作及國防自主，尤其是強化無人機、機器人等產業，讓國家的防禦能夠更好。

賴清德今晚在高雄出席「世界台灣商會聯合總會第32屆年會僑務委員會惜別晚宴」，高雄市長陳其邁、僑委會委員長徐佳青、民進黨立委許智傑等與會。

賴清德致詞表示，全球台商長年在海外打拚，是台灣連結國際市場、人才與技術的重要橋梁，政府將持續強化國家安全、經濟建設及社會照顧，盼與全球台商攜手讓台灣走向世界。

賴清德說，活動選在高雄舉辦別具意義，因為60年前台灣第一個加工出口區就設於高雄，「台灣走向世界的第一步從高雄出發」，而世總成立30多年來，全球台商足跡遍布五大洲，從早期拓展海外市場，到如今投入半導體、人工智慧及智慧製造供應鏈，成為台灣連結國際的重要力量。

針對台商關注的國家安全議題，賴清德說，這幾年在全民打拚之下，台灣在全球變局中站穩了腳步，去年經濟成長率8.76%，今年上半年達到14.15%。「經濟好了，政府稅收增加」，政府明年將編列逾新台幣1.3兆元國防預算，這也是台灣首次突破兆元的國防預算。

賴清德提及，台商走過的路就是台灣立足世界的道路，30多年前，許多台商提著一只黑色公務箱勇敢走出國，不怕語言不通、法規不熟，靠著不服輸的台灣精神闖出一片天。而今台商在半導體、人工智慧、智慧製造的全球供應鏈中，成為台灣連結國際市場、人才與技術的關鍵橋樑。

陳其邁表示，這次是他任內第3次歡迎世總造訪高雄，感謝全球台商在各地打拚之餘，也積極投入公益，將台灣善良力量延伸到世界。現在交通便利歡迎台商隨時買機票回家鄉，而現在是投資台灣最好的時間，「如果問要投資哪個城市，那當然是投資高雄最好」。

世總今天下午舉辦新舊任總會長、副總會長交接儀式，第32屆總會長熊強生今天卸任後，將重責交接給第33屆新任總會長溫嵐珠；今天也選出第34屆總會長，由旅日30多年的台商陳五福當選。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，政府明年將編列逾新台幣1.3兆元的國防預算，這也是台灣首次讓國防預算突破兆元門檻，顯示政府將更大幅度強化國家安全。

  • 賴清德指出，預算將投入軍事採購、國際合作與國防自主，並特別強化無人機、機器人等相關產業，希望提升台灣整體防衛能力與產業競爭力。

  • 他認為全球台商長年在海外打拚，是台灣連結國際市場、人才與技術的重要橋梁，從早期拓展市場到現在投入半導體、AI與智慧製造，都對台灣發展助益很大。

賴清德 陳其邁 無人機

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