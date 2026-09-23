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台國安人士：中方川習會3目的 聚焦軍售、科技限制和產能

記者張文馨／台北即時報導
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2017年7月8日在德國漢堡出席20國集團...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2017年7月8日在德國漢堡出席20國集團（G20）峰會場邊會談。美聯社

美國總統川普將在華府會晤中國國家主席習近平，國安人士表示，北京近期透過威權團伙（CRINK）、升級區域壓力、經濟壓力跟誘因等複合手段，對外達成將美國逐步推向第二島鏈，對內緩解經濟下行等內部治理壓力。

國安人士分析，北京利用邊打邊談和空白承諾來創造戰略空窗，一方面宣傳美國被戰爭拖累，無力支撐多個地區，一面宣傳所謂要美盟不要管事的新安全觀，同時間海警和科研船在東海、台海和南海增加常態活動，對周邊「板塊擠壓」，欲打造既成事實；另一方面，北京以安全和共同治理為名，指控美國擴大模型與軍事優勢，但事實上正好相反，美中AI競爭本質是中方的補貼政策，對未經授權的模型蒸餾或其他無視智慧財產等國際規則的不公平競爭手段，才是最大的威脅。

國安人士表示，針對此次川習會的目的有三，包含美方降低第一島鏈的軍事承諾（包含延遲對台灣軍售），降低高科技安全標準（例如高標準的供應鏈安全、出口管制），以及對過剩產能的關切與反制。這些若同時出現，北京將因此得利。

國安人士指出，對照五月的川習會，中國到目前為止行動有三波，首先，利用美國期中選舉與多戰場壓力，經由對伊朗等CRINK國家持續支持，升高美國因應國際事務的成本，創造美方在第一島鏈讓步條件；接著，以智庫報告、學者投書企圖影響美國決策，呼應北京所謂「台日菲都帶來麻煩」的敘事因此認為應該放棄第一島鏈，同時增加第一島鏈周邊的施壓，趁機小步破壞現況；第三，以採購、協調CRINK等空白支票企圖對美方「精準投放」，並開出「延遲對台軍售、降低對島鏈軍事存在與安全承諾」的條件。

外界關注美方延遲對台軍售的議題，國安人士表示，對北京來說，拖延美國對台軍售，就是推延台灣建軍時間，就是延長跟擴大對島鏈威脅的力度；其中，延宕對台軍售，被北京視為「美國退出第一島鏈的第一塊城牆磚」。

精華 FAQ

  • 主要包括：美方降低第一島鏈軍事承諾、延遲對台灣軍售；放寬高科技安全標準，如供應鏈安全與出口管制；以及對中國過剩產能的關切與反制。

  • 國安人士稱，北京結合CRINK支持、海警與科研船常態活動、智庫與投書輿論操作，以及經濟壓力與誘因，營造戰略空窗並對第一島鏈周邊持續施壓。

  • 因為拖延軍售等於延後台灣建軍時間，也會拉長北京對島鏈施壓的窗口；國安人士甚至認為，這象徵美國退出第一島鏈的第一塊城牆磚。

川習會 軍售 習近平

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