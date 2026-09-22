談選情民調 蔣萬安：不會以一次數據定義

台北市長蔣萬安（前）22日前往台北市萬華區視察東三水及新富市場時受訪。中央社

台北市信民兩岸研究協會今天公布最新民調 ，台北市長蔣萬安 在大安、港湖等優勢選區落後民進黨台北市長參選人沈伯洋 。蔣萬安說，不會以一次數據定義，持續用市政建設爭取認同。

台北市信民兩岸研究協會今天公布最新台北市長選情民調，目前投票支持度部分，蔣萬安取得41.7%，沈伯洋40.5%，2人差距1.2個百分點。

蔣萬安下午出席台北市2026年運動有功團體及人員表揚典禮前接受媒體聯訪，被問及如何看待大安、港湖、中山等藍營優勢選區民調落後。蔣萬安說，每個陣營都有自己的選戰策略，他也有自己的節奏，不會以一次民調數據定義。

蔣萬安表示，他會持續勤走台北12個行政區，包括昨天到南港視察生技隧道、赴新北見證川端橋重現，以及今天上午到萬華視察街區改造成果，持續用各項市政建設，爭取市民認同。

記者追問，民調中支持換黨執政台北市的民眾高於維持現狀。蔣萬安回應，這段時間民眾看得很清楚，民進黨全黨動員打選戰，他希望所有支持台北市過去各項政策、建設的市民站出來，一起讓台北市持續進步。

另外，台北市政府以雙城論壇踩線團為由，為上海市台辦副主任李驍東申請來台被駁。北市勞動局長王秋冬21日接受廣播節目專訪時提到，中央政府刁難雙城論壇踩線團來台名單，不尊重市府決定。

陸委會主委邱垂正今天上午接受廣播節目專訪時回應，中國發布「懲獨22條」後，原則禁止台辦正、副主任來台，除非經當地台商協會推薦；另研判上海台商近年均未返台參與海基會活動，與上海市台辦阻撓有關，海基會也很難幫李驍東推薦，北市府當然可以為其寫推薦函，不過內容要獲得認可。

蔣萬安對此回應，希望過節時台商可以回來和家人團聚，不過他也尊重台商的規劃與安排，盼中央政府思考如何緩解兩岸關係，降低衝突、增加對話、建立互信，才是根本的解決之道。