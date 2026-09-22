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習近平趁訪美提八一七公報？ 學者：美中脆弱穩定 現在不是時候

記者張文馨／台北即時報導
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川習會預定9月登場。（美聯社）
川習會預定9月登場。（美聯社）

針對即將到來的川習會，政治大學國際關係中心兼任研究員嚴震生表示，雙方勉力維持脆弱穩定，基本的結構和衝突因素都在，不會希望擦槍走火，這是最大目標；這趟是中國國家主席習近平訪問華府，理當客隨主便，要提出落實八一七公報的要求，很不恰當，現在也不是時候。

熟悉美中台事務的前資深外交官員說，相關報導更像是放話測風向，以及了解美國底線。嚴震生表示，他認爲相關報導可信度有限，實際上，美國總統川普五月訪陸時做出了若干的妥協，包含姿態非常低調，也跟北京談到有關對台軍售的議題；習近平如果在訪美時喧賓奪主，提出落實八一七公報的要求，可能會激起美國共和黨的反中聲浪，得不償失；更何況，在八一七公報的法律位階之上，還有要求美國要對台出售防衛性武器的台灣關係法。

嚴震生說，除了本周的川習會，兩人在接下來的APEC和G20還有機會碰面，應該是看在這之後美國怎麼處理軍售議題，中國才有激烈表態的空間。就美國的一個中國政策而言，直接停止所有對台軍售，違反六項保證，也抵觸台灣關係法，如果是暫停暫緩，則有各種理由可以說。

談到川習會可能聚焦的議題，嚴震生說，台灣（Taiwan）、貿易（Trade）和高科技（Technology）。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 嚴震生認為，美中雙方目前只是勉力維持脆弱穩定，根本的結構性矛盾與衝突因素仍在，因此彼此都不希望擦槍走火，這是當前最大的共同目標。

  • 因為這次是習近平訪問華府，理當客隨主便；若在美國主場要求落實八一七公報，不但顯得喧賓奪主，也可能引發美國共和黨更強烈的反中聲浪，對北京未必有利。

  • 嚴震生指出，川習會可能聚焦台灣、貿易與高科技3大議題。尤其軍售處理最敏感，若美國直接停止對台軍售，將牴觸台灣關係法與六項保證。

習近平 川習會 華府

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