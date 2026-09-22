我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局緊縮稅務和解方案 低收入納稅人叫苦

川普聯大演說前受訪：想告訴普亭 結束戰爭

蔣萬安沈伯洋民調拉近？殷瑋：蔣團隊內參民調領先幅度仍二位數

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進...
信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋今天傍晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。聯合報系資料照

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過北市研考會主委殷瑋今天傍晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數，並嘲諷「洋流」可分為暖流跟寒流。

殷瑋指出，戴立安與信民協會合作的民調，跟他的認知有差別，因研考會定期針對施政滿意度做民調，同時，蔣萬安陣營也有內參民調，目前掌握到的領先數字是兩位數。另方面，研考會去年底到今年初做的施政滿意度調查，也比這份民調更高。

殷瑋指出，每份民調都有不同處，他尊重並參考，但是重要的是，希望可以因為這份僅小幅領先的民調，點燃支持者的熱情，他呼籲「因為人家在總動員」，如果認同蔣萬安任內促成輝達落腳北市、大巨蛋啟用、育兒津貼、生生喝鮮奶等政策的人，誠摯呼籲支持者能站出來表達該有的聲音。

對於外傳「洋流」興起、沈伯洋「破圈」等？殷瑋質疑缺乏具體證據，應該靠的只是「體感」。殷瑋強調，不論施政滿意度或支持度，中立選民仍偏向蔣萬安，因此沈伯洋到底有沒有破圈？大家可以有自己的判斷。

他並提醒，沈伯洋在推動大罷免時，把跟自己處於同一個社會的人當敵人，還跟他口中的「境外敵對勢力」貼合在一起，這是溫暖、不仇恨的做法？在立法院罵國民黨立委智力低落，沈伯洋用智力來評價別人，是什麼樣的菁英心態？殷瑋指出，如果以這個標準，還有誰不是溫暖的人？並嘲諷「洋流」其實有分暖流或寒流。

至於有媒體報導，為了降低仇恨值，殷瑋在選戰中將退居第二線。他回應「沒有這件事」，強調該為市政發聲時就會持續，並說今天接受專訪「出席即存在」。

精華 FAQ

  • 該份民調顯示，蔣萬安支持度為41.7%，沈伯洋為40.5%，兩人差距僅1.2個百分點，呈現明顯拉近的態勢。

  • 殷瑋表示，蔣萬安陣營掌握的內參民調仍領先兩位數，與外界公布的民調差距很大，且研考會先前的施政滿意度調查也更高。

  • 殷瑋質疑沈伯洋破圈缺乏具體證據，認為中立選民仍偏向蔣萬安；他也強調自己沒有退居第二線，必要時仍會持續為市政發聲。

民調 蔣萬安 沈伯洋

上一則

民調沈伯洋看好度輸36％ 綠議員談未來策略「基層勤走」

延伸閱讀

民調拉近蔣萬安僅差1個百分點 沈伯洋：努力把聲量轉化為選票

民調拉近蔣萬安僅差1個百分點 沈伯洋：努力把聲量轉化為選票
民調沈伯洋看好度輸36％ 綠議員談未來策略「基層勤走」

民調沈伯洋看好度輸36％ 綠議員談未來策略「基層勤走」
「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤

「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤
蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

熱門新聞

台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

2026-09-14 10:04

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠
福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由