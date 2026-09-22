民調沈伯洋看好度輸36％ 綠議員談未來策略「基層勤走」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）與現任台北市長蔣萬安（左），最新民蔣支持度為41.7%，沈支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。聯合報系資料照

台北市信民協會今公布台北市長選舉最新民調 ，市長蔣萬安 與民進黨北市長參選人沈伯洋 民調僅差1.2％，不過看好度蔣萬安57.8%，領先沈伯洋的21.3%。民進黨北市議員認為，看好度高的原因主要是傳統北市藍大於綠的印象，可以觀察之後幾次民調狀況；而沈伯洋的魅力就在於個人近距離接觸，「策略就是基層多勤走。」

民進黨北市議員許淑華表示，看好度部分蔣萬安高於沈伯洋，主要是台北市的傳統結構藍大於綠、國民黨組織，所以支持沈的民眾還是多少會擔心選不選得上，數字的落差是正常。至於蔣萬安施政不滿意度41.6%，從總質詢時期的回應可以看出對於市政完全沒有進入狀況，支持度會下降。

許淑華說，從支持度近五五波態勢，現階段如何打動中間選民、淺藍，以及支持者出來投票是很重要。她觀察，沈伯洋最大魅力在於面對面接觸，接觸過沈的人就會成為幫忙拉票者，「現在選舉策略就是基層多勤走。」

民進黨北市議員簡舒培說，對於蔣萬安看好度仍高於沈伯洋，主要是現任市長優勢加上台北市過去都是國民黨優勢區，但經過這次民調出爐後，沈的支持者可能為從原本以為自己是少數的情況，漸漸將看好度拉高，「可以再觀察後續的幾次民調狀況。」

「罷免是仇恨動員和選舉不同；選舉是合約到了，換掉你剛好。」簡舒培說，傳統選舉節奏，到了後期就是互相拚場，但沈伯洋厲害的地方是非傳統造勢場，而是能展現個人魅力的掃街。

她說，所以如何將掃街時的人潮、隱性支持者動員出來，不僅是投給沈伯洋，也投給民進黨議員參選人，這部分就是市黨部、競總的規畫。

另外，對於國民黨質疑，民調抽樣結果泛綠民眾高於泛藍。簡舒培分析，若以這樣論點來看，在剩下2個月要選舉會投給誰的問題中，傳統綠營的票倉的大同區，投給蔣萬安高達47.3％、沈伯洋為31.5％，質疑也不攻自破。

戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供