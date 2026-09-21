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張俊傑逃亡扯出有宮廟掩護⋯借人頭手機製斷點 聲押禁見

記者張宏業／台北即時報導
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混跡宮廟的男子林哲丞涉接應張俊傑在南部逃亡，檢方訊後聲押禁見。記者蘇建忠／攝影
混跡宮廟的男子林哲丞涉接應張俊傑在南部逃亡，檢方訊後聲押禁見。記者蘇建忠／攝影

檢警偵辦立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜潛逃案，查出男子陳元安與混跡宮廟的友人林哲丞接受指令，要掩護張俊傑逃竄，由陳元安出面向現役軍人吳東翰接用手機，接著打電話與林哲丞聯絡，由林哲丞安排車輛接應張俊傑在台南流竄，檢方分別拘提2人到案，訊後認林哲丞有串滅爭之虞，聲押禁見，陳元安5萬交元交保、限制出境出海。

張俊傑9月6日在大安森林公園破壞點電子環後，在竹聯幫義堂「小麥可」陳威達協助下，一路從台北逃往嘉義，途中由多人穿插交掩護，讓張俊傑迄今下落不明，新店警方陸續逮捕12名接應共犯，短期內抓捕人數達到一打，林哲丞是第 12名落網者，目前還有共犯未到案。

據調查，林哲丞有傷害、聚眾鬥毆等前科，平日穿梭在傳統廟會中，是標準的宮廟89，他與陳元安是朋友，張俊傑逃亡前，2人就接獲指令，要安排張俊傑換車逃亡，陳元安為製造斷點，因此向吳東翰借用手機，用吳東翰手機打話給林哲丞，商討接應計畫，2人均曾與張俊傑碰頭。

檢警過濾相關通聯，發現有現役軍人吳東翰涉入，上周前往南部營區逮人，詢問得知吳東翰出借手機給陳元安，另負責處裡車輛移置，檢方認為吳東翰涉案情節不深，訊後5萬交保。

檢警20日與21日分別拘提陳元安、林哲丞到案，追查發現林哲丞前後還有接應共犯，顯示張俊傑逃亡是經過精心策畫的安排，林哲丞到案後對案情避重就輕，檢方認有串滅證之虞，決定向法院聲押，也是全案第6名遭聲押被告。

張俊傑涉收受大陸資金，吸收高金素梅現任辦公室主任陳智篁、助理林怡君，在台發展共諜組織，高檢署收網前，張俊傑聞風棄保潛逃，陳智篁、林怡君被羈押禁見。

北檢9月14日對張俊傑、陳威達發布通緝，陳威達雖主動投案，但始終未如實交代藏鏡人，聲押禁見獲准。檢方先前拘提的共犯周煥凱、潘信義、陳俊翰、陳厚彰等4人均羈押禁見。

其餘被告伍恩廷20萬交保、陳彥安10萬交保、陳俊瑋（高金素梅助理）5萬交保、吳東翰5萬交保、陳采薰2萬交保。

精華 FAQ

  • 檢警發現陳元安與混跡宮廟的林哲丞接獲指令，要協助張俊傑逃竄。兩人分別負責借手機製造斷點、安排車輛接應，形成一條完整的掩護鏈。

  • 陳元安先向現役軍人吳東翰借用手機，再用該手機打電話聯絡林哲丞，藉由他人手機與通聯分離身分，掩飾接應行動並降低追查線索。

  • 林哲丞到案後對案情避重就輕，檢方認為他有串證、滅證之虞，因此向法院聲押禁見。全案目前仍有共犯未到案，檢警持續追查張俊傑下落。

高金素梅

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