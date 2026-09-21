我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑人平安出院了 第一件事「火速發文道歉」

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

洪申翰：出席APEC 提升跨經濟體合作機會

中央社台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣勞動部長洪申翰（中右）21日在中國南京出席第8屆亞太經濟合作會議（APEC）...
台灣勞動部長洪申翰（中右）21日在中國南京出席第8屆亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），他表示，本次在跨經濟體的交流互動中，提高了未來進一步合作的機會。（台勞動部提供）中央社

台灣勞動部長洪申翰今天出席第8屆APEC人力資源發展部長會議，成為賴清德總統上任後首名赴中的部長。他表示，本次在跨經濟體的交流互動中，提高了未來進一步合作的機會。

洪申翰昨從桃園機場搭機前往中國，參加今天在南京舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），會議並於今日順利閉幕。

勞動部於媒體群組發布訊息，針對勞工權益與保障相關議題，洪申翰會中表示，面對快速變動的勞動市場、人口型態與科技創新，勞工的權利和社會保障都應該與時俱進。

洪申翰表示，職場制度的精進和彈性，可以讓育兒勞工得到支持，進而有更穩定的就業機會與經濟安全，去兼顧家庭與工作，也可讓企業人力穩定。對於平台工作者，也應嘗試進一步優化職災保險等相關保障。

洪申翰指出，在AI與科技創新的時代，也應逐步建立相關指引或風險規範，以負責任的AI，推動以人為本的治理保障，避免讓勞工權益受損。

洪申翰說，身處國際供應鏈的關鍵角色，科技創新可以帶來新的機會，但在創新過程中，勞工的社會性保障也應該要優化跟進，讓科技發展與勞工權益形成雙贏。

洪申翰提到，透過參與這次APEC亞太合作架構，以及人力資源發展部長會議，不論是在正式會議或休息交流的過程中，都更掌握許多值得參考的國際經驗，也在跨經濟體的交流互動中，提高了未來進一步合作的機會。

勞動部表示，洪申翰及代表團會議參與過程平順，中方均依照APEC慣例與規定做相關安排。

精華 FAQ

  • 他參加的是第8屆APEC人力資源發展部長會議，英文簡稱HRDMM，地點在中國南京，且會議已於今天順利閉幕。

  • 他認為勞動市場、人口型態與科技快速變動下，勞工權利與社會保障要與時俱進，並應加強育兒支持、平台工作者職災保險，以及AI風險規範。

  • 洪申翰表示，透過正式會議與休息交流，他獲得許多可借鏡的國際經驗，也在跨經濟體互動中提升未來進一步合作的機會。

賴清德 APEC

上一則

洪申翰參會APEC會後大合照曝光 站在前排右二

延伸閱讀

洪申翰今出席APEC會議 港媒：不宜視作兩岸關係破冰

洪申翰今出席APEC會議 港媒：不宜視作兩岸關係破冰
洪申翰將赴中國參加APEC 海基會：平安去、平安回

洪申翰將赴中國參加APEC 海基會：平安去、平安回
洪申翰參會APEC會後大合照曝光 站在前排右二

洪申翰參會APEC會後大合照曝光 站在前排右二
洪申翰赴南京APEC 藍委：綠營有「一石二鳥」選舉考量

洪申翰赴南京APEC 藍委：綠營有「一石二鳥」選舉考量

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

2026-09-14 10:04

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通