新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

台灣前總統馬英九 堪稱日月潭 萬人泳渡的代表人物，幾乎年年參加的他，從下水前與泳客互動，到完泳後接受媒體訪問，總能製造話題，成為泳渡活動場上的「固定焦點」。不過今年馬英九未再參賽，加上縣府原規畫邀請的運動部長李洋 ，因行程與日本名古屋亞運撞期未能出席，讓今年泳渡少了幾分過往的另類亮點。

馬英九2002年擔任台北市長時首度參加日月潭泳渡，後續雖因擔任總統的維安考量，以及颱風、疫情等因素缺席，但只要條件允許，幾乎「無役不與」。即使去年已逾75歲，依原規定超過參賽年齡，仍積極爭取以高齡專案參加，最終完成第12度泳渡，成為日月潭泳渡多年來最具代表性的參與者。

馬英九每次現身泳渡幾乎都有話題，尤其「游得比我快就是超速，游得比我慢就是妨礙交通」的萬年冷笑話，總能逗得泳客笑聲不斷，也成為媒體每年採訪的固定橋段。從泳渡狀況、完泳成績，到何時會是他的「最後一游」，長年都是外界關注焦點。

回看去年泳渡，馬英九下水前一度險些滑倒，讓現場捏了一把冷汗，但之後仍順利完成約3公里泳程，完泳時間約2小時41至43分，比前年快了約10分鐘。上岸後，他整體狀態看來不錯，甚至對著媒體鏡頭擺出多個功夫姿勢，展現輕鬆活潑的一面。

不過，真正引起媒體注意的，是他泳畢後一反往年作風。過去馬英九完成泳渡後，通常會接受縣府頒發完賽證明，並接受媒體訪問；去年上岸後，隨扈卻加強維安、阻擋採訪，他本人也未接受完賽表揚，就直接搭船離開，與過往形成明顯反差。當時媒體圈即揣測恐將是「最後一游」，如今今年確實未再報名。

今年泳渡活動今天登場，少了這位過去幾乎年年出現的熟面孔，現場也少了一個最具辨識度的焦點。另一方面，縣府原規畫邀請運動部長李洋出席，最終因亞運行程無法現身，改由運動部全民運動署署長房瑞文代表。馬英九、李洋兩名原本可能增添話題的人物今年都未現身，也讓今年日月潭萬人泳渡少了幾分過往熟悉的另類看點。

馬英九2025年出席參與日月潭國際萬人泳渡。(本報系資料照)

馬英九2025年第12度完成日月潭泳渡後，未接受完賽表揚及媒體聯訪，趕搭船離開。(本報系資料照)

馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)