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台勞長洪申翰抵南京機場快閃離開 21日出席APEC部長會議

記者黃雅慧／南京即時報導
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洪申翰(左)在機場內部走特殊通道離開機場。圖為洪申翰在機場內部移動畫面。(圖／讀...
洪申翰(左)在機場內部走特殊通道離開機場。圖為洪申翰在機場內部移動畫面。(圖／讀者提供)

台勞動部部長洪申翰20日晚間19時57分許抵達南京，預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。他也是台總統賴清德上任以來首名赴中的部長。

洪申翰20日下午現身桃園機場，一身輕便向媒體打招呼，並未接受採訪。17時50分的班機近20時落地南京機場，據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開機場。等候在外的媒體並未能有機會訪問與捕捉到洪申翰現身畫面。

值得注意的是，洪申翰此行的時間點相當敏感，在他訪問南京幾天後的24日，美國總統川普預計在華府接待中國國家主席習近平。隨著美中兩大強權尋求處理雙方分歧，台灣議題再次受到外界高度關注。

洪申翰15日表示，APEC是非常重要的國際性多邊經貿會議，一直以來都秉持專業參與精神來投入，近年勞動部跟APEC有越來越多互動，也與許多APEC成員國在APEC機制下共同合作，如7月就有跟美方一起合辦AI工作坊。他強調，「我們是APEC的正式會員」，平等參與、對等尊嚴是一直以來參與APEC最核心的原則，會依照APEC的規定參與、不會自我設限。

港媒南華早報此前分析，由於兩岸官方對話暫停，洪申翰此次出行，具有相當意義。一方面他是賴清德政府首名赴中國訪問的部長級官員；另一方面，他是以APEC正式會員身分參加部長級會議，而不是進行雙邊官方訪問。

該報導引述分析人士說法稱，不宜將洪申翰此行解讀為兩岸關係「破冰之旅」，也不代表台北與北京之間的官方交流已經恢復。面對11月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議，台灣即將選派代表的人選，將會是更具意義的考驗。

此前，台經濟部次長賴建信已赴北京出席能源部長會議，前行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也曾赴蘇州出席貿易部長會議。

班機近8點落地南京機場，據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開機場。圖為...
班機近8點落地南京機場，據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開機場。圖為機場內部迎接洪申翰畫面。圖／讀者提供

班機近8點落地南京機場，據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開機場。圖為...
班機近8點落地南京機場，據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開機場。圖為機場內部迎接洪申翰畫面。(圖／讀者提供)

台勞動部部長洪申翰20日晚間19時57分許抵達南京，預計參加21日在南京舉行的亞...
台勞動部部長洪申翰20日晚間19時57分許抵達南京，預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議。（記者黃雅慧／攝影）

精華 FAQ

  • 洪申翰是為了出席21日在南京舉行的APEC人力資源發展部長會議而赴中，20日晚間已抵達南京，屬於以APEC正式會員身分參與的國際多邊會議行程。

  • 因為他是賴清德上任以來首名赴中的部長級官員，而且兩岸官方對話仍停滯；此外，行程又碰上美中高層互動敏感時點，使外界更加關注其象徵意義。

  • 洪申翰強調APEC是重要的國際多邊經貿平台，台灣是正式會員，參與時將依APEC規定行動，不自我設限，並主張以平等參與、對等尊嚴的原則投入會議。

賴清德 APEC 川普

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