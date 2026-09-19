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博明：以實力求和平 要對中共承諾抱持懷疑

中央社台北19日電
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前美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）出席2026總統府全社...
前美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）出席2026總統府全社會防衛韌性國際論壇。（中央社）

美國前副國家安全顧問博明今天說，「以實力求和平」是維繫台灣自由與繁榮的必要條件，台灣已持續擴大投入軍事、國防產業與國家韌性，並駁斥「疑美論」與「疑台論」；他強調，只需要有「疑共論」，要對中共的承諾抱持懷疑。

2026總統府全社會防衛韌性國際論壇今天在台北君悅酒店舉行，下午進行爐邊對話場次，邀請國安會秘書長吳釗燮，以及美國總統川普第一任期副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）、美國拜登政府時期主責網路與新興科技的副國家安全顧問紐柏格（Anne Neuberger）與談。

吳釗燮指出，2位在不同時期任職的前副國家顧問，在任期間都支持台灣，協助台灣強化防衛能力，卸任後也持續挺台。

針對即將舉行的「川習會」，博明判斷，很有可能如同5月的川習會一樣，「什麼都不會發生」，在台灣議題上也不會有實質進展、或是達成重大協議與不明智的交易；目前美中兩國關係變得更加可以預測，關係穩定但很冷淡，且背後有許多敵意。

紐柏格表示，科技改變了戰爭的本質，世人已從俄烏戰爭和伊朗企圖封鎖海上航運得到教訓，烏克蘭僅用數千美元的無人就擊沉俄羅斯軍艦，不對稱並非於源自於技術的先進性，而是源自於成本低、且能快速觀察與調整決策的一方。

紐柏格說，人工智慧（AI）正在加速技術變革步伐，過去需要老練且資源充足才能完成的事情，現在可以更快、更便宜的達成；以色列的防空系統運用「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛投石索」（David's Sling）和「箭」（Arrow）等系統，快速整合感測器與攔截空中威脅，避免遭低成本攻擊導致經濟崩潰。

紐柏格談及，決定一個國家的韌性，並非規模大小，而是取決於人民的決心，以及決策、行動與適應的速度；在AI時代，戰略優勢不是屬於AI最強大的國家，而是學習最快、迅速吸收衝擊並能調整的國家。

博明指出，以實力求和平（Peace through strength），韌性與實力關聯，而戰爭最難的計算，就是估算人民的決心，若北京看到台灣有決心，可能就不會冒險開戰，培養決心的方式就是透過韌性與訓練來建立。

針對中國對台認知戰，博明提及，中國透過網紅、意見領袖在社群網站操弄「疑美論」，聲稱美國很少履行承諾，以及美國能承受失去台灣後果等迷思；但歷史證明，美國會履行承諾，且美國承受不起失去台灣的後果。

博明提到，美國也有「疑台論」，認為台灣人民缺乏勇氣保衛自己的民主和家園，但只要與台灣的軍人相處過後就知道，疑台論「純粹是謊言」，台灣人民就是有勇氣，才會珍惜民主，也明白若是為了維護和平而出賣民主，最後將得不到民主，也得不到和平。

博明說到，唯一需要保留的是「疑共論」，就是對共產黨是否信守承諾、要抱持懷疑，中共曾承諾香港可維持高度自治50年，但實情是北京沒有履行承諾，黎智英、黃之鋒等人都還身陷囹圄。

博明提到，要記住「疑共論」，而不要懷疑台灣、美國的決心，前美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）曾說過，「我們唯一需要恐懼的事，就是恐懼本身」。

精華 FAQ

  • 博明認為台灣必須「以實力求和平」，也就是持續強化軍事、國防產業與社會韌性。只要展現決心與防衛能力，北京就可能不敢輕易冒險開戰。

  • 他認為疑美論與疑台論都是錯誤敘事，美國會履行承諾，台灣人民也有保衛民主的勇氣；真正應保留的是「疑共論」，因為中共曾承諾香港高度自治卻未兌現。

  • 紐柏格指出，AI正加速技術變革，戰爭優勢不再只屬於最強大的國家，而是屬於學習最快、反應最快、能迅速吸收衝擊並調整策略的一方。

中共 博明 川普

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