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狠殺泰女友塞行李箱藏冰櫃 台中恐怖男友遭檢方聲押

記者曾健祐／台中即時報導
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吳嫌拖著裝屍行李箱要上車開回台中。記者廖炳棋／翻攝
吳嫌拖著裝屍行李箱要上車開回台中。記者廖炳棋／翻攝

泰國籍女子阿思9月初抵台和吳姓男友碰面卻逾期未歸，泰國家屬透過在台友人報案，台北萬華警方查出吳男和阿思爭執後，涉嫌將她勒斃、裝箱，再運往任職的台中科技公司冰櫃存放，警方今晨在台中海線逮到吳、發現遺體；台中地檢今相驗，晚間複訊吳男後依殺人罪嫌將他向法院聲請羈押。

台中地檢署指派重大專組檢察官陳東泰偵辦，經查吳男和阿思交往1年多，阿思9月2日來台和吳碰面，原訂14日就要回國但家人卻遲遲等不到人，經在台友人向萬華警方報案，警方調閱監視器掌握吳男進出旅館、攜帶大型行李箱，吳13日離開後阿思就沒再現身，懷疑吳涉案。

檢警查出，吳男因阿思分手，2人在旅館爭執就朝她勒脖斃命，再將女子遺體裝入大型行李箱中，運到台中任職的科技公司冰櫃藏放。

中檢說，18日接獲萬華分局通報，西門町派出所18日下午接獲民眾報案，稱其外籍女性友人失聯且行蹤不明，經查同行男子吳○毅行蹤可疑，且住居所在台中市，報請檢方指揮偵辦。

中檢表示，專案小組漏夜蒐證、拘提吳男到案，今日凌晨1點30分在台中發現死者遺體，由由台北市政府警察局鑑識中心到場採證，台中第六分局協助調閱影像，檢察官今相驗遺體。

檢察官複訊後認為，吳男涉犯殺人罪嫌疑重大，為死刑、無期徒刑或最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，有事實足認為有逃亡、湮滅證據、反覆實行同一犯罪之虞，向台中地院聲請羈押。

精華 FAQ

  • 阿思9月初來台與吳姓男友見面，原訂14日返國卻遲遲未歸，泰國家屬透過在台友人報案，才引起警方追查其行蹤與安全狀況。

  • 檢警調查指出，吳男疑因分手與阿思在旅館爭執，隨後將她勒脖致死，再把遺體裝進大型行李箱，運到台中任職科技公司的冰櫃內藏放。

  • 檢方複訊後認為吳男涉犯殺人重罪，且有逃亡、湮滅證據及反覆犯罪之虞，因此向台中地院聲請羈押，並持續進行相驗與蒐證程序。

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