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諷趙建銘 鍘美藝術節首場「包公斬駙馬」吸5千人潮

記者吳淑玲／台南即時報導
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鍘美藝術節昨晚首場由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，吸引約5000人到場。圖／...
鍘美藝術節昨晚首場由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，吸引約5000人到場。圖／主辦單位：何沐拍攝

鍘美藝術節昨晚首場由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，吸引約5000人到場，今晚第二場接力登場，由台南在地羅裕誴歌劇團帶來歌仔戲新戲「杏林怨－青天怒斬負心漢」，並結合傳統藝陣、戰鼓及在地學子參與，讓傳統戲曲搬上大型舞台，呈現不同風貌。

主辦單位表示，今晚免費入場，民眾可攜帶家人、朋友及輕便座椅，到安億停車場野餐觀戲。下午5時開放入場、晚上7時演出。今晚活動也有廠商熱情贊助，提供「鍘莓冰棒」1000支及子安油飯350盒，免費與觀眾分享，限量發放，送完為止。

羅裕誴歌劇團邀請吳雅卿老師領軍的八方傳統藝陣創新藝團參與演出，將傳統藝陣融入武術、身段及陣式表演；曾參與電影「陣頭」演出的瑪利亞，也將帶領富瑪豪戰鼓團隊登台，以戰鼓、隊形及肢體動作展現台灣民間表演文化的節奏與張力。

「杏林怨」演出時間約晚間7時40分至9時40分，劇團也安排台南在地學子參與，有學生加入樂團，也有小朋友參與幕後配唱，讓年輕世代從觀眾走到舞台後方，實際參與歌仔戲製作。

羅裕誴歌劇團與擁有逾4代傳承的鶯藝歌劇團家族脈絡有關，近年由家族子弟兵接班，除了延續傳統，也嘗試突破外台戲框架，朝劇場製作及新的演出形式發展，從燈光、音響到新布景、新道具及演員陣容全面升級，希望讓歌仔戲在保有傳統韻味的同時，也吸引年輕觀眾。

主辦單位表示，因活動周邊交通管制，19路、32路及77路公車原「原住民文化會館」站暫不停靠，請改至「安平港濱歷史公園」站下車，再步行前往會場，公車班次及臨時停靠情形可能調整，出發前可先確認即時公車資訊及回程班次。

主辦單位提醒，今天活動周邊交通管制，19路、32路及77路公車原「原住民文化會館...
主辦單位提醒，今天活動周邊交通管制，19路、32路及77路公車原「原住民文化會館」站暫不停靠，請改至「安平港濱歷史公園」站下車，再步行前往會場。圖／取自粉專

鍘美藝術節昨晚首場由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，吸引約5000人到場。圖／...
鍘美藝術節昨晚首場由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」，吸引約5000人到場。圖／主辦單位：何沐拍攝

鍘美冰棒。圖／主辦單位：何沐拍攝
鍘美冰棒。圖／主辦單位：何沐拍攝

精華 FAQ

  • 首場由古都木偶戲劇團演出《包公斬駙馬》，以鍘美為主題吸引約5000人到場，顯示活動結合傳統戲曲與話題性後，成功聚集不少民眾觀賞。

  • 第二場由羅裕誴歌劇團演出《杏林怨－青天怒斬負心漢》，並結合傳統藝陣、戰鼓及在地學子參與，讓歌仔戲以更大型、更多元的舞台形式呈現。

  • 今晚免費入場，下午5時開放、7時演出，地點在安億停車場；因周邊交通管制，19路、32路及77路公車原站暫不停靠，需改至「安平港濱歷史公園」站下車。

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