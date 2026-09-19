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泰女赴台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏台中公司冰櫃

記者廖炳棋／台北即時報導
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泰國女子來台遭男友殺人棄屍。示意圖。(本報系資料照)
泰國女子來台遭男友殺人棄屍。示意圖。(本報系資料照)

36歲泰國籍女子阿思本月赴台與43歲吳姓男友見面後失聯，家屬發現她未依期返國，透過在台友人報警。台北市萬華警分局循線鎖定吳男，他到案供稱在西門町旅館內因分手問題與女友爭執，將人勒斃後裝入行李箱，運往台中任職公司藏屍，警方今天凌晨在公司冰櫃內尋獲女子遺體。

警方調查，吳男在台中一家科技公司從事行政後勤工作，與女子約一年前在泰國認識後交往，兩人平時分隔台、泰兩地，不時飛往對方所在國家見面。女子本月2日再度赴台，原訂14日離境返泰，但之後音訊全無。

女子遲未返國，家人也無法取得聯繫，因人在海外，只能請託台灣友人協助報案。萬華警方受理後，調閱女子在台活動軌跡及周邊監視器，查出她曾入住西門町一家旅館，並進一步掌握吳男行蹤。

警方發現，吳男12日深夜前往女子入住的旅館，至13日凌晨離去，進出期間都帶著一只大型行李箱，但女子此後未再現身。警方察覺有異，循線找到吳男到案說明。

吳男供稱，女子抵台後向他提出分手，雙方在旅館內發生爭執，他徒手勒住女子頸部造成死亡，將遺體裝進行李箱，從台北運至台中，再藏入任職公司的冰櫃內。

警方依吳男供述，今天凌晨1時許前往台中搜索，在公司冰櫃內尋獲女子遺體。後續將報請檢察官相驗，釐清確切死因及犯案經過；全案詢後依殺人罪嫌移送偵辦。

精華 FAQ

  • 被害人是36歲泰國籍女子阿思，嫌犯是43歲吳姓男子。兩人約1年前在泰國認識後交往，平時分隔台、泰兩地，會互相飛往對方所在國家見面。

  • 家屬發現她未依期返泰後，透過台灣友人報警。萬華警方調閱她在台活動軌跡與監視器，鎖定她曾入住西門町旅館，並追查到吳男進出現場的可疑行為。

  • 吳男供稱，女子提出分手後雙方在旅館內爭執，他徒手勒住對方頸部致死，再把遺體裝入行李箱，從台北運到台中，藏進自己任職公司的冰櫃內，警方凌晨搜尋後找到遺體。

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