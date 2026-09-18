聯大總辯論將登場 台友邦致函籲正視台灣參與

聯合國總部。(本報檔案照)

第81屆聯合國 大會總辯論將登場，友邦代表今天向聯合國秘書長古特瑞斯致函，呼籲正視台灣的參與訴求，儘速尋求適當方式接納台灣。

駐紐約辦事處新聞稿指出，友邦駐聯合國常任代表帛琉的塞德（Ilana Seid）、聖露西亞的蘭巴利（Menissa Rambally）、馬紹爾群島的席爾克（John Silk）、貝里斯的柯伊費爾森（Janine Coye-Felson）及聖文森的佛瑞德里克（Vynnette Frederick），18日代表台灣友邦駐聯常代共同致函秘書長古特瑞斯（António Guterres），由幕僚長拉特瑞（Courtenay Rattray）接受。

信函嚴正促請聯合國正視台灣的參與訴求，儘速尋求適當方式接納台灣。除參與遞函的友邦常代，各友邦也以多元方式聲援。

聯名函提出3大訴求：

1、聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與。

2、肯定台灣堅持維護台海現狀及全力守護台海和平與穩定的努力，台海和平與穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

3、呼籲聯合國堅守憲章中禁止使用武力與要求和平解決爭端的原則，協同會員國採取行動避免衝突發生。

駐紐約辦事處長李志強代表政府，感謝友邦再度以實際行動展現對台灣參與聯合國體系及維護台海和平穩定現狀的堅定支持。

聯合國應尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣對實現聯合國「永續發展目標」做出貢獻，落實「不遺漏任何人」的承諾，及本屆聯大總辯論主題「一個普惠全民的聯合國」目標。