我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌症治療重大轉變？最富有醫師黃馨祥看好這項技術

海景豪宅因海灘侵蝕 屋主以石牆鞏固引爭議

帛琉副總統今年四度訪台 感謝台灣相助辦PIF

記者陳熙文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）。記者陳熙文／攝影
帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）。記者陳熙文／攝影

帛琉共和國副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）近日率團訪台，預計出席「世界災害管理聯盟」（WADM）成立啟動儀式，他表示，這已經是他今年第四度訪台，並感謝台灣對帛琉今年主持「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的協助。

歐宜樓今晚間出席由外交部長林佳龍及內政部長劉世芳共同主持的「世界災害管理聯盟雙部長聯合歡迎晚宴」，並發表致詞。

歐宜樓表示，這是他今年第四度訪台，並指出，林佳龍今年也已經訪問帛琉四次，笑稱兩人應該交換位置，這樣就不用舟車勞頓。

歐宜樓點出帛琉與台灣之間的長期友誼，並代表帛琉政府感謝台灣政府，尤其是台灣在今年「太平洋島國論壇」舉辦期間，對帛琉的支持，指兩國合作的程度顯示出彼此之間的關係有多緊密。

歐宜樓表示，帛琉正動員來因應預期中可能更嚴重的聖嬰現象，並指出帛琉正遭逢乾旱，「這是過去逾20年來都沒有發生過的」。

歐宜樓說，帛琉很榮幸成為世界災害管理聯盟的創始會員之一，稱帛琉面臨颱風、海嘯及乾旱等災害，他很樂觀，認為世界災害管理聯盟所凝聚的專業能提供帛琉指引來面對乾旱帶來的威脅。

林佳龍致詞時提到，從預防到重建，世界災害管理聯盟未來將提供專業訓練、資訊分享、建構能量、共同演習等因應災害各階段的合作項目。

林佳龍表示，聯盟以台灣為主要據點，未來將成為國際中心，把台灣與世界各國連結在一起，並指出，基於賴清德總統的願景，位於南投的內政府消防署訓練中心，將成為印太的大型訓練基地。

林佳龍說，這項倡議體現台灣整合與加值的外交，有效運用台灣在人工智慧、衛星應用、無人載具、通訊科技及智慧製造等優勢，將台灣的利益與夥伴國家的專業相結合；台灣將與各國共同促進技術交流、帶動投資、開拓新市場，並為經濟成長創造新的契機。

精華 FAQ

  • 歐宜樓今年已是第4度訪台，這次率團來台主要是出席世界災害管理聯盟成立啟動儀式，並參與外交部與內政部共同舉辦的歡迎晚宴。

  • 他感謝台灣在帛琉今年主辦太平洋島國論壇期間提供支持，認為雙方合作展現彼此關係非常緊密，也凸顯台帛長期友誼與互助基礎。

  • 林佳龍指出，聯盟將提供專業訓練、資訊分享、共同演習等防災合作，並以台灣為主要據點，結合科技優勢，打造連結世界的印太國際中心。

上一則

蘇起稱美已「無心保台」沈有忠：沒那麼悲觀

延伸閱讀

太平洋島國論壇峰會公報出爐 譴責中國試射飛彈

太平洋島國論壇峰會公報出爐 譴責中國試射飛彈
蕭美琴再赴歐洲 抵達義大利才公開 陸反彈

蕭美琴再赴歐洲 抵達義大利才公開 陸反彈
訪問義大利返台 蕭美琴：處境再艱難 都將勇敢與世界同行

訪問義大利返台 蕭美琴：處境再艱難 都將勇敢與世界同行
川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價
台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意

台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意
入籍多年也被查 新科技助移民局翻舊紀錄 哪些人易被盯？

入籍多年也被查 新科技助移民局翻舊紀錄 哪些人易被盯？