我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員證實：習近平下周訪美川普將親自接機

退休只是過渡階段 2成美國人年過65還在工作

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 這2人選情受牽動

記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，...
彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序，如今議長謝典霖一家三口遭檢方聲押，引起地方政治圈動盪。(本報系資料照片)

彰化縣議會6月23日舉辦溪湖鎮民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，引發行政中立爭議，案件進一步進入司法程序。如今議長謝典霖一家三口遭聲押，無論最終是否羈押，對謝家政治版圖都是重擊，堪稱「一屍多命」，不只衝擊謝典霖的縣議員選舉，也牽動議長之爭、魏平政彰化縣長選情及謝衣鳳的立委布局。

謝典霖2009年30歲當選議長，此後一路掌舵彰化縣議會，從第16屆到第20屆均擔任議長。如今捲入司法風暴，即使最後未遭羈押，也將成為選舉期間難以迴避的包袱；就算選上縣議員，未來要再與現任副議長許原龍競逐議長寶座，恐怕也已不是原本的局面。

今年彰化縣長選戰，謝家不願由謝衣鳳參選，而是選擇支持國民黨提名的魏平政。鄭汝芬更擔任魏平政競選總部顧問團團長，謝典霖也站台輔選。如今謝家自身難保，魏平政原本就面臨藍營整合及彰化縣長王惠美是否全力輔選等問題，再少了謝家這股地方力量，原本低迷的選情要再起色，難度只會更高。

謝家被地方視為彰化重要政治家族，謝家當初不讓謝衣鳳選縣長，外界就曾解讀是擔心政治與司法風險；如今謝衣鳳沒有選縣長，司法風暴卻還是燒進謝家，若案件持續延燒，謝家地方組織、人脈及政治形象都可能受到牽動，謝衣鳳明年的立委選情自然也難以完全置身事外。

近來政壇一直有綠營希望藉由這次選舉改變中台灣藍營地方勢力版圖的說法，外界並將雲林張家、彰化謝家、台中顏家三大家族視為可能被挑戰的對象。如今台中顏家、彰化謝家相繼面臨司法風暴，這樣的政治解讀自然再度浮現。

彰化謝家的遭遇對雲林張家而言也是警示，尤其賴清德總統已決定出任民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部主委，中央搶攻雲林的決心已經相當明確。

這場司法風暴源自6月23日的溪湖鎮民眾餐敘，經行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今年7月在臉書公開質疑後，案件進一步進入司法程序，如今更演變成謝家核心人物遭聲押。政壇認為，這是在「刨謝家的根」，也為積極東山再起的吳音寧，鋪設進軍立委的道路。

精華 FAQ

  • 導火線是6月23日彰化縣議會在溪湖鎮舉辦民眾餐敘，因餐費、飲料費及是否涉及替特定人選助選，先引發行政中立爭議，後續又進入司法程序。

  • 最直接的是衝擊謝典霖的縣議員選舉，並影響未來與副議長許原龍競逐議長的局勢，同時也會牽動魏平政的彰化縣長選情，以及謝衣鳳明年的立委布局。

  • 報導指出，綠營一直希望藉選舉改變中台灣藍營地方勢力版圖，雲林張家、彰化謝家、台中顏家都被視為可挑戰對象；如今謝家與顏家相繼陷入司法風暴，政治解讀因而再度升高。

上一則

網友抱怨柯志恩團隊在告別式發名片 柯志恩競辦公開道歉

延伸閱讀

藍彰化選情困難 魏平政競總成立打「尊王」牌

藍彰化選情困難 魏平政競總成立打「尊王」牌
涉賄選罪嫌重大 彰化議長謝典霖及父母遭聲押

涉賄選罪嫌重大 彰化議長謝典霖及父母遭聲押
藍未整合、藍白破局 范振宗嗆鄭麗文：新竹若選輸妳是戰犯

藍未整合、藍白破局 范振宗嗆鄭麗文：新竹若選輸妳是戰犯
輔選未同台 王惠美指被鄭麗文斷聯 鄭盼能盡快會面

輔選未同台 王惠美指被鄭麗文斷聯 鄭盼能盡快會面

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20

超人氣

更多 >
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女
美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元