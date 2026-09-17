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網友抱怨柯志恩團隊在告別式發名片 柯志恩競辦公開道歉

記者徐白櫻／高雄即時報導
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國民黨高雄市長參選人柯志恩(中)為「告別式發名片」一事遭網友圍攻，競辦查明後已經...
國民黨高雄市長參選人柯志恩(中)為「告別式發名片」一事遭網友圍攻，競辦查明後已經正式向喪家致歉。(本報系資料照)

有網友昨發文指稱國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊在告別式現場發名片，柯志恩第一時間回應發文者，希望對方私訊資訊讓她查明真相。經過查證之後，柯志恩競選辦公室坦言有人員行為失據、極不恰當，鄭重向家屬致歉。

一名網友點名柯志恩表示，「政治人物來父親的告別式弔唁本來很感謝，結果致意完，竟然跟在旁痛哭的喪家一一發名片，柯志恩妳的團隊是瘋了嗎！！」。

此篇發文引來柯志恩關注，柯直接留言說「您好，家逢變故，還請節哀順變。針對您提到的情況，我相當重視。請將相關資訊，包括發生時間、地點、涉及人物及具體情形，直接私訊給我，我們會進一步了解，並妥善處理。」

這則發文後，引來許多網友撻伐。還有人指稱，柯志恩向喪家致意後，不僅指示助理拍照，甚至說出「要記得投我」這種話。柯志恩立即回應「完全不是事實」，還要求發文者刪文道歉，否則將採取法律行動。

柯志恩競選辦公室表示，經團隊查證，確實有團隊人員在告別式現場行為失據，原意是希望能即時提供家屬協助，但柯志恩委員也覺得這樣的行為極不恰當，她已經立即要求團隊謹言慎行，「我們也在此鄭重向家屬致歉」。

競辦澄清，另則貼文說柯志恩要求與家屬拍照、拜票，完全不是事實，對於所有惡意的不實指控，他們也會依法處理，透過司法釐清事實。

精華 FAQ

  • 網友指稱柯志恩團隊在父親告別式現場向喪家發名片，甚至被形容是在旁痛哭時逐一發放，引發外界對政治人物場合分寸的強烈質疑。

  • 柯志恩先在留言中表達慰問，並請對方私訊提供發生時間、地點、人物與細節，方便她進一步查明真相，強調會重視並妥善處理此事。

  • 競辦查證後承認確有團隊人員在告別式現場行為失據，原意是協助家屬卻顯得極不恰當，已向家屬致歉；同時否認拍照、拜票等說法，並表示將依法處理不實指控。

國民黨

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