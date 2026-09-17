網友抱怨柯志恩團隊在告別式發名片 柯志恩競辦公開道歉

國民黨高雄市長參選人柯志恩(中)為「告別式發名片」一事遭網友圍攻，競辦查明後已經正式向喪家致歉。(本報系資料照)

有網友昨發文指稱國民黨 高雄市長參選人柯志恩團隊在告別式現場發名片，柯志恩第一時間回應發文者，希望對方私訊資訊讓她查明真相。經過查證之後，柯志恩競選辦公室坦言有人員行為失據、極不恰當，鄭重向家屬致歉。

一名網友點名柯志恩表示，「政治人物來父親的告別式弔唁本來很感謝，結果致意完，竟然跟在旁痛哭的喪家一一發名片，柯志恩妳的團隊是瘋了嗎！！」。

此篇發文引來柯志恩關注，柯直接留言說「您好，家逢變故，還請節哀順變。針對您提到的情況，我相當重視。請將相關資訊，包括發生時間、地點、涉及人物及具體情形，直接私訊給我，我們會進一步了解，並妥善處理。」

這則發文後，引來許多網友撻伐。還有人指稱，柯志恩向喪家致意後，不僅指示助理拍照，甚至說出「要記得投我」這種話。柯志恩立即回應「完全不是事實」，還要求發文者刪文道歉，否則將採取法律行動。

柯志恩競選辦公室表示，經團隊查證，確實有團隊人員在告別式現場行為失據，原意是希望能即時提供家屬協助，但柯志恩委員也覺得這樣的行為極不恰當，她已經立即要求團隊謹言慎行，「我們也在此鄭重向家屬致歉」。

競辦澄清，另則貼文說柯志恩要求與家屬拍照、拜票，完全不是事實，對於所有惡意的不實指控，他們也會依法處理，透過司法釐清事實。