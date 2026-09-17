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蔣萬安血緣重啟調查？台內政部：本人或利害關係人可申請

記者黃婉婷／台北即時報導
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台北市長蔣萬安。(中央社)
台北市長蔣萬安。(中央社)

台北市長蔣萬安與台灣故總統蔣經國是否有血緣關係持續發酵，近期又因新書爆料再掀波瀾。行政院說，戶政事務有相關制度，中央與地方會依法行政；內政部表示，戶籍登記事項變動，須由本人或利害關係人依戶籍法提出申請；至於利害關係人資格，需依個案認定。

媒體人黃清龍近日發表新書，將蔣經國日記與郭禮伯將軍的回憶錄進行交叉比對，全面探討台北市長蔣萬安之父「章孝嚴（後改姓蔣）與章孝慈雙胞胎兄弟的血緣身世之謎，並提出新事證。

由於章孝嚴當年改姓「蔣」，是基於內政部2002年的行政解釋，黃清龍與行政院前政務委員張景森等人呼籲內政部重新審視並說明。媒體關注，當年內政部行政解釋是否存在瑕疵？如今出現新事證是否會依職權重啟調查？

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時指出，戶政事務有相關制度，中央與地方會依法行政。內政部戶政司專門委員潘營忠說，戶政機關依法辦理各項戶籍登記事項，若戶籍登記事項後續有變動，依戶籍法規定，應由本人或利害關係人提出申請。

媒體追問，這是否意味內政部並不會主動重啟調查？新書中提及的郭禮伯之子郭貽熹，是否可被認定為利害關係人？潘營忠重申，若涉及戶籍事項變動，依法須由本人或利害關係人提出申請，利害關係人的資格則依個案認定。

戶籍法第46條規定，戶政事務所依職權為更正、撤銷或廢止登記，亦同；行政程序法第36條也規定，行政機關應依職權調查證據，且對有利、不利事項都要注意，媒體關注，內政部可否依照戶籍法重新調查？

潘營忠說，依法須由本人發動後續處理，利害關係人也有提出申請的條文，會由戶籍法進行相關處置。

台內政部戶政司專門委員潘營忠。(記者邱德祥／攝影)
台內政部戶政司專門委員潘營忠。(記者邱德祥／攝影)

精華 FAQ

  • 內政部表示，戶政機關會依法辦理各項戶籍登記事項；若後續有變動，依戶籍法規定，必須由本人或利害關係人提出申請，是否受理則視個案情況而定。

  • 行政院發言說明，戶政事務有既定制度，中央與地方都會依法行政。內政部也未明言會主動啟動調查，而是強調若涉及戶籍變動，仍須依法律程序由本人或利害關係人申請。

  • 媒體人黃清龍的新書以蔣經國日記與郭禮伯回憶錄交叉比對，提出章孝嚴兄弟血緣身世的新事證，並引發外界質疑當年內政部行政解釋是否有瑕疵。

內政部 蔣經國 蔣萬安

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