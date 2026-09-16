便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

「產地直送、超低價、最後幾箱」看到社群平台上的便宜水果，原本只是想撿個便宜，沒想到卻一步步掉進詐騙集團 設下的陷阱。金門一名A小姐日前在Facebook看到低價酪梨 廣告，私訊賣家訂購一箱後，先被要求支付運費，接著又以「實名認證未完成、帳戶遭凍結」為由，轉接假客服，最後在對方視訊指導下操作網路銀行及無卡提款，陸續進行50多筆交易，短短一連串操作，竟讓她損失近200萬元（新台幣，下同，約合6.27萬美元），簡直是嘗到「苦果」。

金門縣警察局統計，今年1至8月本轄詐欺案件中，「假網拍」共73件，居各類詐騙手法之首，財損約新台幣1200多萬元；其次為「假投資」（含假交友投資詐財）19件，財損約1900多萬元；第三名為「虛擬遊戲詐財」9件，財損約17萬元。

警方指出，近年假網拍詐騙不只鎖定高價3C商品，水果、日用品等民生商品也可能成為誘餌，詐騙集團利用民眾「想撿便宜」的心理，先以低於市場行情的價格吸引下單，再透過層層話術把被害人帶進假客服及金融操作陷阱。

A小姐的遭遇就是典型案例，她在Facebook看到低價酪梨貼文後，透過Messenger聯繫賣家，對方以支付運費為由，提供7-11賣貨便連結要求下單。沒想到資料填妥後，賣家突然告知「尚未完成實名認證」，導致帳戶遭凍結，要求她立即聯繫線上客服。

A小姐依指示加入假官方客服LINE，對方再自稱「金融專員」，聲稱相關程序是在保護帳戶安全，並透過視訊一步步教她操作網路銀行、轉帳及無卡提款。由於對方以急迫語氣持續催促，A小姐未察覺異狀，陸續依指示匯款50多筆，直到對方進一步詢問「是否還有其他銀行帳戶」，她才驚覺不對，立即聯繫銀行，發現自己已遭詐騙，損失近200萬元。

警方分析，這類詐騙通常採取「低價商品→假下單連結→訂單異常→假客服→金融操作」的套路，詐騙集團先在Facebook等社群平台刊登商品，取得買家聯繫後，再將人導向LINE及假購物頁面；接著以「付款失敗」、「訂單異常」、「未完成實名認證」或「帳戶遭凍結」等理由製造恐慌，再由假客服要求操作網銀、ATM或無卡提款。

警方特別提醒，網路銀行、ATM並沒有要求民眾進行「實名認證」的功能，正規客服也不會透過視訊指導民眾轉帳或無卡提款，更不會要求提供驗證碼、金融帳戶等資料。警方呼籲，網購應選擇具第三方支付機制的正規平台，確認賣家身分及評價，避免私下匯款；面對「產地直送」、「限時優惠」、「最後幾箱」等過度低價或製造急迫感的話術，也應提高警覺。陌生購物連結不要任意點擊，更不要依照陌生人士指示操作網路銀行或ATM。

金門一名A小姐日前在Facebook看到低價酪梨廣告，私訊賣家訂購一箱後，先被要求支付運費，接著又以「實名認證未完成、帳戶遭凍結」為由，轉接假客服，最後在對方視訊指導下操作網路銀行及無卡提款，進行50多筆交易，讓她損失近200萬元，後來報案也難以追回損失。記者蔡家蓁／攝影