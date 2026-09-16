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司法獨立評比降低 綠：政府要檢討國會應面對

中央社台北16日電
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台灣立法院議場。記者林縉明／攝影
台灣立法院議場。記者林縉明／攝影

根據「2026全球民主現況」報告，台灣的司法獨立降至「中段班」。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，政府該檢討的不能迴避，國會該負責的也應面對，不是把責任推來推去，各憲政機關都把自身責任做好，讓人民權利受侵害時，都能得到公平而有效的司法救濟。

總部位於瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日公布「2026全球民主現況」（The Global State of Democracy 2026）報告，評估司法獨立、選舉可信度、言論自由與司法近用等面向。

報告顯示，台灣2025年在「公民參與」指標全球排名第7，並列芬蘭，排名持平。不過，在「司法獨立」方面，台灣、阿根廷、比利時、印度、奈及利亞與美國等中等表現國家，2025年評比則出現下滑；其中，台灣與美國雙雙從「前段班」跌至「中段班」。

莊瑞雄晚間透過新聞稿表示，台灣司法獨立指標從「高表現」降為「中等表現」，當然必須嚴肅面對，政府該檢討的就檢討；不過，也不能看到評等下降，就直接推論成「司法姓賴」或「司法工具化」。

莊瑞雄指出，IDEA並未具體說明台灣此次司法獨立評比下降的原因；但其評比參考的指標來源之一Freedom House，在最新台灣報告中確實指出，台灣「獨立司法」項目降分，與大法官任命的政治歧見造成長期缺額、憲法法庭欠缺法定人數，導致一年大部分時間無法正常運作有關。

莊瑞雄表示，這不是要把責任推給任何一方，而是要把制度上的責任講清楚。司法獨立涉及不同憲政機關，各自都有清楚的權責，行政部門必須依法行政、尊重司法獨立；總統依法提名大法官人選；立法院依法行使人事同意權；大法官則依憲法及法律獨立行使職權。哪一個環節出了問題，就應該回到各自的憲政權責檢視，而不是把所有問題簡化成一句「司法姓誰」。

莊瑞雄說，「司法當然不能姓賴，也不能姓任何政黨。」政府不能干預司法，國會也應讓憲政制度依照憲法正常運作；每一個憲政機關，都應該把該負的責任做好。

莊瑞雄表示，憲法法庭是人民面對國家權力時最後一道憲政救濟。無論行政權或立法權，只要可能逾越憲法界線，都必須有一套獨立且能正常運作的司法制度加以制衡。

莊瑞雄指出，國際報告是一面鏡子。政府該檢討的不能迴避，國會該負責的也應該面對，不是把責任推來推去，而是各憲政機關都把自己的責任做好，讓司法保持獨立、讓憲法法庭正常運作，讓每一個人民在權利受到侵害時，都能得到公平而有效的司法救濟。

精華 FAQ

  • IDEA公布的「2026全球民主現況」報告指出，台灣2025年司法獨立評比從「前段班」降到「中段班」，與美國等國同樣出現下滑，顯示相關制度表現受到外界關注。

  • 莊瑞雄表示，評比下降值得政府嚴肅檢討，但不能直接推論成「司法姓賴」或司法工具化；他認為應回到憲政分工，釐清行政、總統、立法院與大法官各自責任。

  • 報告參考的Freedom House指出，大法官任命爭議造成長期缺額，讓憲法法庭一度無法正常運作；莊瑞雄則主張國會與政府都要面對問題，讓司法獨立與司法救濟機制恢復正常。

瑞典

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