國台辦再揚言「懲獨」沈伯洋 陸委會：恐嚇台灣人民

陸委會16日晚間回應中國國台辦再度揚言對沈伯洋「懲獨」一事表示，中共國台辦的說法就是在恐嚇，「恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民」。記者張鈺琪／攝影

中國國台辦今（16）日稍早再度點名民進黨 台北市長參選人沈伯洋 ，稱對列入「台獨頑固分子」清單者絕不姑息，將採取一切必要措施依法懲治、終身追責。對此，陸委會晚間回應，中共 國台辦的說法就是在恐嚇，「恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民」。

陸委會16日傍晚以書面資料回應國台辦再度揚言對沈伯洋「懲獨」一事指出，「中共國台辦的說法就是在恐嚇，恐嚇的不是沈伯洋個人，而是所有台灣人民。面對中共的恐嚇及分化，台灣內部應該團結一致」。

沈伯洋近日在東京出席活動和慢跑時被發現穿著防彈背心。他回應，「我只要出國都會穿」，上次出訪美國也幾乎全程穿著，「我們必須對選民負責，我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意，這樣才不會有什麼閃失。」

對此，國台辦發言人朱鳳蓮16日上午表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，祖國統一的大勢不可阻擋，「台獨頑固分子」已經是「窮途末路、驚弓之鳥」。對清單在列的「台獨頑固分子」，「我們絕不姑息，將採取一切必要措施，對其依法懲治終身追責」。

朱鳳蓮還說，「個別的台獨頑固分子」頻繁上演「荒誕鬧劇、譁眾取寵」，充分暴露其「色厲內荏」的本質，執迷不悟、冥頑不化，必定難逃國家法律的嚴懲。

沈伯洋過去已多次遭中國方面點名。國台辦2024年10月將他納入「台獨頑固分子」清單，並對黑熊學院及沈伯洋實施懲戒；2025年10月，重慶市公安局又以涉嫌「分裂國家犯罪」為由對他立案偵查。今年1月，中國官媒旗下社群平台公布其住處及工作場所衛星圖資與街道圖，陸委會當時予以譴責並要求下架。

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪東京皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供