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解放軍犯台須有30倍軍力優勢 專家：還需經兵推精算

記者李人岳／台北即時報導
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經濟學人報導台美建構「地獄場景」，中國攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。國防院戰...
經濟學人報導台美建構「地獄場景」，中國攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。國防院戰略所長蘇紫雲認為，必須經過電腦兵推模擬，才能知道真正可能的攻防比。(圖／本報系資料照)

經濟學人報導台美建構「地獄場景」，中國攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。台灣國防院戰略所長蘇紫雲認為，必須經過電腦兵推模擬，才能知道真正可能的攻防比。此外，中國攻台有一定的政治風險，「2028大選前後是窗口」的說法，應該是個參考，但不用太杯弓蛇影。

經濟學人報導，美台軍方正低調推進「地獄景象」的台海作戰構想，準備在台海部署以大量低成本無人機，在中國犯台時攻擊攻台艦艇。報導稱，美方認為隨著俄烏與中東戰爭的經驗，進攻方對防守方的火力優勢，必須從傳統的3倍增加到甚至30倍，才有把握獲勝。

蘇紫雲認為，傳統的理論上，攻擊方的兵火力應該要在防守方的3倍以上，若是登陸作戰更可能要擴大到5倍以上。例如二戰期間英軍以6000人登陸法國第厄普港，遭1500人的德軍輕裝師擊敗，攻防雙方比率約4：1。俄烏戰場上目前攻守雙方的損失約3：1，不過由於目前防守方大量使用無人系統，交換比達8：1。

他指出，報導可能根據台海海上戰場環境、台灣大量的反艦飛彈、無人機等海島守勢作戰的戰力倍增器，使得攻防交換比傾向守方優勢。不過是否達到30倍以上的差距，看起來比較像是量化的對比而已，可能還要經過電腦兵推模擬，才能知道真正可能的攻防比。

蘇紫雲說，台灣要運用大量無人載具打造「地獄場景」的拒止目標，由於所需核心晶片和熱影像晶片陸續可在今年內開始自製，若技術上能達成加速生產，剩下的就是政治問題。但他也提醒，假如解放軍先破壞電廠、油槽等重要關鍵基礎設施，台方的持續力將大幅降低，因此軍方也必須把防空能量延伸到關鍵設施，才能維持原本估算的戰略持續力。

然而，對於經濟學人認為台灣2028大選前後是中國犯台的重要時機，蘇紫雲態度保留，因為從2020年前總統蔡英文當選連任後，類似時間點的說法一再出現，但時間窗口取決於攻守雙方，台灣的防守能力近年已有提升，中共領導人習近平在尋求四連任之際也沒有必要捅馬蜂窩，否而造成內部的政治風險，因此2028的看法可供參考，但不必杯弓蛇影。

蘇紫雲並指出，經濟學人這篇報導的主要對象應仍是針對美國內部的政治菁英，凸顯美國內部對中政策路線的拉扯，目前看來，近期又浮現的棄台論仍非主流，但仍有華府人士擔憂川普政府對北京的態度，才會一職有類似文章出現。

精華 FAQ

  • 報導認為，台海作戰環境與俄烏、中東戰爭經驗顯示，攻方若要突破守方火力與拒止能力，所需優勢可能遠高於傳統3倍，甚至上看30倍才較有把握。

  • 他認為這較像量化推估，未必是固定結論；真正的攻防比還要靠電腦兵推模擬，並結合台海海空環境、無人系統與反艦飛彈等因素才能判斷。

  • 他認為2028可作參考，但不必過度緊張。因為台灣防守能力已提升，中共也面臨內部政治風險，是否動武仍取決於攻守雙方與整體局勢。

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