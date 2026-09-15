竹聯幫要角 暗助高金素梅前助理張俊傑潛逃

男子陳厚彰開車接應高金素梅前助理張俊傑逃亡，檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

曾犯下立法院槍擊 案的竹聯幫「義堂」要角陳威達，涉助立委高金素梅 前助理張俊傑破壞電子手環，從台北一路掩護張俊傑變裝逃亡至嘉義，中途跨縣市透過幫派成員輪流接力運送，台北地檢署14日依毀損公物、藏匿人犯等罪，分別通緝張俊傑與陳威達，警方15日再拘提2人到案，其中男子陳厚彰與陳威達、張俊傑君有接觸，檢察官訊後認有串滅爭之虞，向法院聲押禁見。

同案約談的女子陳采薰，只是此案其中一名接應者車上的友人，沒有實質參與案件，檢方訊後命其2萬交保。張俊傑逃亡後檢警共發動6次搜索，拘提7名共犯到案，目前陳厚彰聲押，周煥凱、潘信義與陳俊翰3人均羈押禁見、其餘被告陳彥安10萬（新台幣，下同，約3134美元）交保、陳俊偉5萬交保、陳采薰2萬交保。

陳威達疑受藏鏡人指示，9月6日協助張俊傑在大安森林公園破壞電子手環後，兩人變裝連換3台計程車，從萬華、桃園一路夜奔嘉義，由周煥凱提供車輛給陳威達，陳威達開車在嘉義地區將張俊傑交給陳厚彰，改由陳厚彰開車把張俊傑送往高雄，最後由陳俊翰開豪華商務車接手，逃南部流竄，並安排飯店住宿等事宜。

至於陳威達則在嘉義由友人潘信義（有槍擊、恐嚇前科）負責接送，北上台中後下車，目前行蹤也不明，檢警正全力追緝，擴大追查幫忙藏匿人犯身分。

綽號「小麥可」的陳威達，原是竹聯幫和堂成員，後來與寶和會過從甚密，近年因警方大力掃蕩，相關要角轉往義堂發展。陳男13年前犯下震驚社會的立法院旁鎮江街槍擊案，當時槍手戴帽子、口罩，向時任中國公關顧問公司負責人李世仁開3槍，子彈貫穿被害人大小腿，造成嚴重傷勢，槍擊動機疑與線上簽賭網站有關。

陳威達事後冒用他人護照潛逃大陸，2015年在上海落網，當時警方透過兩岸共打押解返台，被檢方依重傷害等罪起訴。不過，此案槍手作案時無法人臉辨識，證人供述也不同，檢方建議法院採國外「耳紋」辨識作為證據，但未獲採納，法院後來判重傷害無罪，冒用護照部分依偽造文書罪判刑7月。

陳威達經過立法院事件後，近年行事相當低調，平常出沒在台北東區及新北地區，沒想到捲入高金前助理潛保潛逃案，再度被檢警盯上。

女子陳采薰陪同友人接應張俊傑，檢方諭令2萬交保。記者張宏業／攝影