高金素梅團隊又捲快篩案 屏東縣議員周陳曉玟涉選罷法

立委高金素梅（左）團隊成員、屏東縣議員周陳曉玟（右）捲入快篩試劑案，涉違反選罷法，遭屏東地檢署偵辦，檢方訊後諭知周陳曉玟60萬元交保。（本報系資料照）

屏東縣春日鄉無黨籍縣議員周陳曉 玟本月15日遭屏東地檢署搜索，檢方帶回周陳曉玟、春日鄉民代表邱國諺，兩人涉有關發放快篩試劑，涉違反公職人員選罷法等罪嫌，屏檢晚間訊後，39歲周陳曉玟60萬元(新台幣，下同，約1.9萬美元)交保、31歲邱國諺40萬元交保。

周陳曉玟2022年首次選縣議員並當選，她接下父親前議員周陳文彬棒子從政，父女都是無黨籍立委高金素梅 團隊成員，周陳文彬曾擔任高金創辦「台灣原住民 多族群文化交流協會」前理事長、兩屆春日鄉代，2018年選上議員，因賄選遭解職。周陳曉玟2022參選，高金素梅陪同登記。

周陳曉玟是屏東縣9個原鄉縣議員中最年輕者，問政風格鮮明、質詢火力十足。高金素梅在屏東縣團隊，除周陳曉玟、還有縣議員來義鄉越秋女等人。越秋女2022年首次選議員並選上，當時被屏檢以發放快篩試劑涉違反選罷法，提起當選無效之訴，最後法院判當選無效駁回。兩人2026均登記參選爭取議員連任；春日鄉代邱國諺爭取連任。

立委高金素梅涉詐領助費等787萬元、未經許可從大陸輸入新冠肺炎快篩試劑發放；前辦公室主任張俊傑涉詐領活動補助款933萬元等，今年6月遭台北地檢署分別依貪汙治罪條例、詐欺取財，醫療管理法等罪起訴高金與張等共24人。張俊傑棄保潛逃遭通緝，警政署提供100萬元檢舉獎金。

越秋女也被北檢依涉犯醫療器材管理法起訴；周陳曉玟如今捲入快篩試劑案，屏東地檢署表示，本案也是發放快篩試劑，但是否與北檢案相關及其餘部分，全案偵查釐清中。

立委高金素梅團隊、屏東縣議員周陳曉玟捲入快篩試劑案，涉違反選罷法，遭屏東地檢署偵辦，檢方訊問後諭知周陳曉玟60萬元交保。（本報系資料照）