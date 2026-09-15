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蔣萬安妻遭出征 沈伯洋：要聚焦是誰害我們用Chinese Taipei

記者林佳彣／台北即時報導
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民進黨台北市長沈伯洋今天晚間到公館夜市掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長沈伯洋今天晚間到公館夜市掃街拜票前受訪。記者林佳彣／攝影

台北小巨蛋外牆日前出現「Chinese Taipei」字樣，更有人翻出台北市長蔣萬安妻子石舫亘過去參加APEC活動喊出「I'm from Chinese Taipei」，遭網友出征。勞動部長洪申翰今說，在APEC裡，正式會員名稱確實是Chinese Taipei；民進黨台北市長參選人沈伯洋則說，要聚焦的是誰害我們要用Chinese Taipei。

沈伯洋今日晚間到公館夜市掃街拜票前受訪，被問及台北小巨蛋外牆「Chinese Taipei」字樣，以及蔣妻參與活動曾以「Chinese Taipei」自我介紹，遭疑難怪在自己土地的小巨蛋上，都不敢堂堂正正寫出台灣。

沈伯洋回應，大原則就是在選戰時不用討論家人，所以蔣萬安太太以前講了哪些話，都是她自己的事情，應該聚焦的是蔣萬安本身、市政府。小巨蛋畢竟是捷運局管，市政府只要說明清楚，在現有制度之下，怎麼會出現Chinese Taipei，把原因講清楚就可以。

9月下旬將赴南京參與 APEC會議的勞動部長洪申翰今被問及是否以Chinese Taipei名義出席，洪說，在APEC裡，正式會員名稱確實是Chinese Taipei。

不過，勞動部長洪申翰9月下旬將赴南京參與APEC人力資源發展部長會議，今受訪被問及是否以Chinese Taipei名義出席，洪說，在APEC裡，正式會員名稱確實是Chinese Taipei。

沈伯洋表示，一直以來，我們在APEC使用的名稱是一個被矮化的Chinese Taipei。無論如何，大家要聚焦的不是誰用了Chinese Taipei，而是誰讓我們、是誰害我們要用Chinese Taipei。應該要把聚焦對象搞清楚，當今天被打壓時，要去聚焦的是這個加害者，這是為什麼我們一直以來在國際上參加這些經濟體，卻必須要使用這些名稱。

精華 FAQ

  • 因外牆直接出現Chinese Taipei，引發部分網友聯想到台灣國際名稱被矮化，也延伸出對蔣萬安妻子過去在APEC自稱Chinese Taipei的討論，讓政治與認同爭議升高。

  • 沈伯洋說選戰不該討論家人，蔣萬安太太過去的說法是她自己的事，真正該被檢視的是蔣萬安與市政府，尤其要說清楚小巨蛋為何會出現Chinese Taipei。

  • 洪申翰強調APEC正式會員名稱就是Chinese Taipei；沈伯洋則認為重點不是誰使用這名稱，而是誰讓台灣必須被迫使用，應把焦點放在造成矮化的外部壓力與加害者。

APEC 蔣萬安 沈伯洋

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