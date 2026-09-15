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談川習會 林佳龍：台美有共同利益 美不會傷台傷己

記者張文馨／台北即時報導
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台外交部長林佳龍。(本報系資料照)
台外交部長林佳龍。(本報系資料照)

美中元首川普習近平將於24日在美國會晤。台外交部長林佳龍今天上午接受廣播節目POP撞新聞專訪表示，此行是習近平回訪，習近平當然想談台灣議題，然而，川普自己也有美中課題要談，包含貿易、投資、採購和AI競爭；中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

林佳龍說，美國希望穩定對中關係，避免影響其各方面的外交，「我們支持美國穩定對中關係，但這無關會傷害台灣利益，台灣利益就是美國利益」；他擔任外長以來，透過找出彼此國家利益交集和政策對接，將台灣從利害關係人（stakeholder）變成合夥人（shareholder），台美有共同利益，美國怎麼可能會犧牲台灣來傷害自己的利益。

至於美國的對台政策，林佳龍表示，美國政府一再保證沒有改變，也說台海和平穩定符合包含美國和世界的利益；在川普五月訪中時，講出了他的心內話「台灣就是台灣」，川普也說，要打電話給台灣的領導人。

林佳龍表示，台美關係不必然掛勾美中關係，習近平想掛勾，但是川普跟中國之間有很多棘手問題要處理；以川習會前放出消息為例，消息說若美國在會前對台軍售，習近平將取消訪美，林佳龍說，現在才剩下幾天，這種說法創造出「因為川普在乎習近平來訪，所以不軍售台灣」的自圓其說，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

主持人黃暐瀚詢問何時安排賴清德總統出訪並過境美國本土，林佳龍說，適當時機會來進行，請大家放心，基於安全、舒適、便利和尊嚴的基礎，只要排好行程就可以出發。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他認為習近平當然想談台灣，但川普同時也要處理貿易、投資、採購與AI競爭等美中問題，因此台灣並非唯一焦點，外界不必過度解讀成美方會全面配合中方。

  • 林佳龍主張台美有共同利益，台灣利益就是美國利益，台灣已從利害關係人變成合夥人；在這種情況下，美國若傷害台灣，也等於損及自己的戰略與經貿利益。

  • 林佳龍表示，相關安排會在適當時機進行，請大家放心；前提是符合安全、舒適、便利與尊嚴，只要行程排定，就可以安排總統出訪並過境美國本土。

川習會 習近平 川普

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