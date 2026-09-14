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國史館長批黨外大聯盟 藍白嗆「民主非民進黨專利」

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國史館卸任館長陳儀深(左)14日將印信交予新任館長陳翠蓮(右)，總統府秘書長潘孟...
國史館卸任館長陳儀深(左)14日將印信交予新任館長陳翠蓮(右)，總統府秘書長潘孟安(中)監交。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

陳翠蓮上任國史館長後批評有人以黨外名號偷換概念，引發藍白反擊與學界質疑，爭論焦點集中在國史館應否保持歷史編纂中立。

國史館昨天舉行新卸任館長交接，新任館長陳翠蓮表示，近年「偷換概念」情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。她希望把國史館打造成一個「凝聚我們共同歷史的平台」。藍白昨天反嗆，民主不是民進黨的專利。

由於國民黨主席鄭麗文先前曾宣布組成「黨外在野大聯盟」，台中市長盧秀燕前天也呼籲成立「在野大聯盟」，陳翠蓮的說法遭聯想是針對在野而來。

在總統府秘書長潘孟安監交下，昨由卸任國史館長陳儀深交接給陳翠蓮。對未來工作重點，陳翠蓮說，第一，希望繼續深耕有關台灣民主化的歷史，好好審視何謂威權統治、獨裁統治，以及威權統治為何對社會造成傷害；第二，應該好好推動台灣共同體的歷史，並要處理過去艱難的歷史。

陳翠蓮特別提到，近年「偷換概念」情況非常嚴重，民主時代中，民選政府的權力明明受到各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、獨裁，甚至還被人說「什麼、什麼恐怖」，還有人說要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號。

陳翠蓮發言惹議，過去爭議又被挖出。例如，她在2018年台大校長遴選事件中，「卡管」角色鮮明，曾聯合其他台大教授，反對管中閔擔任台大校長，更在臉書連發將近20篇文章，要求管中閔出面說明兼職與抄襲的質疑。

國民黨立委羅智強批評，很遺憾賴清德總統找的國史館長，非但做不到史官的秉筆直書，反而為當權者擦脂抹粉。羅智強說，賴總統上任後推動大罷免，對立院通過的法律不副署、不執行，任何有基本憲政常識的人，都看得出他正走向民選獨裁；曾賣力「拔管」的陳翠蓮，一上任就用「偷換概念」指責在野黨、為賴總統開脫，已經失格，至於陳翠蓮聲稱要打造「凝聚共同歷史的平台」，但其種種「去中華民國化」的論調，更將加深歷史認同分歧，加劇社會撕裂。

國民黨文傳會主委陳以信說，陳翠蓮剛上任，就急著迎合當權者的政治論述，看不到史官應有的風骨，令人遺憾。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，詮釋歷史不是民進黨的專利，國史館也不是民進黨的黨史館，希望陳翠蓮不要沉浸在政治口水中。

政治大學法學院副教授廖元豪指出，陳翠蓮把政治倡議者或社運人士的立場帶入國史館長角色，值得商榷；依國史館組織條例，國史館屬中立客觀的國家歷史編纂、整理機關，而國家歷史與當代政治理應有所區隔，避免造成「政治引導歷史」的疑慮；如同中研院隸屬總統府，也不該拿高深學術研究背書任何一種政治觀點。

精華 FAQ

  • 她指出近年「偷換概念」情況嚴重，有人還想組「黨外大聯盟」，等於盜用、冒用過去民主運動名號，並認為這類操作會削弱民眾對民主體制的信心。

  • 藍白認為民主不是民進黨的專利，批評陳翠蓮把在野聯盟與歷史名號連結，帶有政治攻擊意味，也質疑她上任後未展現史官應有的中立風骨。

  • 因為陳翠蓮過去曾參與「卡管」等政治爭議，如今又以政治立場評論在野，讓學者認為她把社運或倡議觀點帶入職務；國史館本應中立編史，避免政治引導歷史。

大聯盟 鄭麗文 盧秀燕

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