台低薪門檻39萬「126萬人未達標」 官方回應遭質疑

主計總處官員指出，2024年全台有126萬名勞工的總薪資低於39萬元，根據OECD定義屬於低薪勞工，占比為16.8%。示意圖。(記者余承翰／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 主計總處依OECD標準，月薪低於2萬7598元才算低薪。

主計總處依OECD標準，月薪低於2萬7598元才算低薪。 重點二： 以2024年總薪資中位數58.5萬元計算，年薪低於39萬元者約126萬人。

以2024年總薪資中位數58.5萬元計算，年薪低於39萬元者約126萬人。 重點三：官方說明月薪與總薪資口徑不同，才會出現低薪人數差異。

台灣到底有多少低薪勞工？主計總處昨天表示，經濟合作暨發展組織（OECD）對低薪定義為低於薪資中位數的三分之二，約為2萬7598元（台幣，下同，約870美元），若按月薪來看，台人並無符合低薪定義；若以2024年總薪資中位數58萬5000元來看，年薪低於39萬元屬於低薪，目前員工占比約16.8%、126萬人在此門檻之下，也就是所謂的低薪勞工。

勞動部前部長何佩珊於2024年10月在立法院，以參考OECD薪資中位數三分之二，計算下來低薪定義約為3萬1000元，當時是官方第一個直接講出低薪門檻官員。主計總處昨再引OECD低薪標準，指出台灣低薪勞工126萬人，則是官方第二次講出低薪人數。

主計總處上月發布今年上半年受僱員工薪資，每月經常性薪資平均4萬8981元，但低於平均經常性薪資比率破7成，達到70.03%，創2020年有統計以來新高，引發各界關注台人低薪問題。

主計總處昨發布7月受僱員工薪資統計，國勢普查處副處長譚文玲一開始即針對有關七成勞工低於平均薪資的報導，澄清國際上對低薪有一定定義，「並非低於平均薪資勞工就是低薪」。她說，按照OECD標準，低薪定義是針對全時勞工，若低於薪資中位數的三分之二才算低薪。

她以7月經常性薪資為例指出，台籍全時受僱員工經常性薪資中位數為4萬1397元，低於三分之二為2萬7598元，由於台灣最低工資目前為2萬9500元，因此以月薪標準來看，「台灣全時勞工沒有低薪情形」。

譚文玲此話一出引發在場媒體譁然，詢問前勞長何佩珊曾援引OECD標準，指出台灣月薪低於3.1萬元為低薪，當時是以總薪資中位數，到底應以何標準定義「低薪」？

譚文玲指出，OECD並未說明採計的「薪資」標準是月薪或總薪資，主計總處預計11月公布2025年全年總薪資狀況，因此先引用7月受僱員工薪資為例，計算出2萬7598元低薪門檻。但她也說，若以更早2024年總薪資計算，就會有勞工達到低薪標準。她表示，2024年台籍受僱員工總薪資中位數為58.5萬元，三分之二為39萬元，以此計算當年度台籍全時工作勞工約有16.8%、126萬人全年總薪資低於39萬元。

至於為何採月薪標準沒有低薪勞工，年薪卻有126萬人屬於低薪？譚文玲分析，台灣因為有最低工資保障，因此月薪不至達到低薪標準，但總薪資涵蓋月薪及各種年終獎金、績效獎金及分紅等非經常性薪資，因為有些人可能領不到這麼多額外獎金，全年薪資就會落在低門檻。

主要國家低薪比率(製表／賴昭穎、國際中心)