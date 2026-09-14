教宗良十四世生日 賴清德致賀電讚揚透過對話促進和平

教宗良十四世。美聯社

今天為教宗良十四世 71歲生日，駐教廷大使館在臉書發文表示，已轉交賴清德 總統賀電至教廷國務院，台灣總統賴清德在賀電表達對教宗透過「對話」促進世界和平的不懈努力表示敬佩，並表示願持續與教廷攜手合作，增進全人類福祉。

駐教廷大使館今天在官方臉書發文指出，9月14日是教宗良十四世（Pope Leo XIV）71歲生日，賴清德特別代表台灣人民與政府向教宗致發賀電，祝賀教宗生日快樂，向教宗表達誠摯衷心的祝福。大使館已將賴清德賀電送請教廷國務院轉呈教宗。

駐教廷大使館表示，賴清德在賀電中讚揚教宗良十四世的堅定領導，並對教宗持續透過「對話」促進世界和平與相互理解的不懈努力表示敬佩，尤其教宗倡議的「希望」與「團結」願景，已感動全世界無數人心。

駐教廷大使館轉述，賴清德並在賀電中特別表示，台灣將持續與教廷攜手合作，增進全人類福祉，共同致力於減輕苦難、捍衛人權等共同目標。

駐教廷大使館說，祝福教宗良十四世生日快樂、身體健康，並祝願教宗繼續以慈愛與關懷引領世界和平。

良十四世於1955年9月14日出生在美國芝加哥，今年71歲，於2025年5月就任教宗至今，為史上首位擁有雙重國籍（美國與秘魯）的教宗，打破外界對於美國人難成為教宗的刻板印象。