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中國出入境新規15日上路 陸委會副主委再次示警5類人

記者張鈺琪／台北即時報導
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陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」...
陸委會副主委沈有忠14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

中國出入境管理新規15日上路，陸委會副主委沈有忠14日再次示警，在中國台商與台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員及特定宗教界人士這「5類人」，未來赴中可能要多一層風險考量。他並指，新規若對國人產生更多風險，可能導致出境遭盤查、「進得去、出不來」，或想要入境卻無法入境的情況增加。

中國國務院7月31日公布《國務院關於出境入境管理的規定》，自9月15日起施行。中華亞太菁英交流協會14日上午在台北舉行「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，沈有忠、中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛及台北地方法院國安專庭法官許凱傑於會前接受媒體聯訪。

沈有忠表示，針對15日出入境管理新規開始施行，「基本上我們觀察這個法律的內容，還是要提出一些警示」。過去陸委會提出5類人在出入境時會有比較高的風險，這5類國人未來赴中時，可能要多一層風險考量，也千萬要記得赴中前能夠上網做登錄，這樣就能多一分安全保障。

被問及目前國人赴中失聯、遭盤查或關押人數是否持續增加，沈有忠指，人數都是滾動式更新，「目前看起來，過去幾年來上升的趨勢確實比較異常」，這也是為什麼陸委會會持續提醒國人注意赴中風險。

沈有忠說，「我們相信未來這個出入境管理新規，如果對國人產生更多風險，可能會導致出境遭到盤查、進得去出不來，或是想要入境卻沒辦法入境的情況，都有可能會再增加。」

至於勞動部長洪申翰將赴中出席APEC會議，沈有忠回應，「在APEC的部分我們就是依例辦理相關官員的出入境」，外交部或勞動部都會隨時掌握細節，「大概就是按照以前的慣例，來辦理相關出入境的要求」。

許凱傑則指，類似規定其實早已開始實施，2023年中國修訂《反間諜法》，已有涉及相關間諜行為者不得出境的規範。此次國務院頒布的新規則則是「疊加式的」，進一步涵蓋出口管制及技術管制。

許凱傑提到，新規可能使出入境成為一項「法律武器」，「當不想讓你來造成麻煩時就禁止你進來，但如果你在裡面有一些關鍵人員，同樣可以禁止你出去」，形成「雙面刃」的管制手法。

王智盛表示，新規最受關注的是對高科技人員及科技安全的限制，可能使科技業台商或因公赴中洽公的科技從業人員擔心，「進去之後被中國鎖定他手上有所謂的高科技相關資訊，而不讓他輕易離境」，這是最關鍵的風險之一。

王智盛說，另一項所有台灣民眾都必須注意的是，新規可以要求提供相關「電子數據」，包括手機、電腦及社群軟體上的資訊。「因為你不知道他所認定的涉及國家安全是什麼」，親友如有支持台灣的言論、參與相關國際組織，甚至涉及宗教信仰，都可能形成台灣民眾入境或離境中國時的壓力。

中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定...
中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

台北地方法院國安專庭法官許凱傑14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的...
台北地方法院國安專庭法官許凱傑14日上午出席「進得去、出得來？中共出入境新規定的風險與影響」座談會，並於會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

精華 FAQ

  • 中國國務院公布的新出入境管理規定自9月15日起施行。陸委會副主委沈有忠提醒，國人赴中前應評估風險並先完成網路登錄，以增加安全保障。

  • 陸委會點名在中國台商與台企幹部、半導體與高科技人才、基層公務員，以及特定宗教界人士等5類人，未來赴中時可能面臨更高的盤查與限制風險。

  • 與會專家認為，新規結合出口管制、技術管制與反間諜規範，可能使出入境成為法律武器，出現限制入境、禁止離境，甚至進得去、出不來的狀況。

國務院

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