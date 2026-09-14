美中短期降溫難改長期競爭 學者：對台軍售讓步空間更低

國防院國家安全研究所助理研究員鍾志東14日表示，美中關係「短多長空」，雙方短期都有控制衝突的利益，但美國戰略重心已轉向印太，美中在科技、安全及地緣政治上的長期競爭格局沒有改變。他分析，美國在對台軍售議題向中國讓步的空間更低。記者張鈺琪／攝影

大陸國家主席習近平 預定9月24日訪美，與美國總統川普進行川習二會。台灣國防院國家安全研究所助理研究員鍾志東14日表示，美中關係「短多長空」，雙方短期都有控制衝突的利益，但美國戰略重心已轉向印太，美中在科技、安全及地緣政治上的長期競爭格局沒有改變。他分析，美國在對台軍售 議題向中國讓步的空間更低。

亞洲政經與和平交流協會14日下午在台大醫院國際會議中心舉辦「川習會 前瞻—美中競爭新局與台灣的戰略位置」座談會，由國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽主持，陸委會副主委沈有忠與多位兩岸及國安學者共同與談。

鍾志東表示，當前美中關係可以用「短多長空」理解。川普希望營造與習近平良好的互動氣氛，中國也有內部政治及對外維穩需求，雙方短期都有控制衝突的利益。但美國已將全球戰略重心轉向印太，美中在科技、安全及地緣政治上的長期競爭格局並沒有改變。

鍾志東指，台美關係長期受到美中關係結構影響。1979年美國需要聯合中國制衡蘇聯時，未接受中國停止對台軍售的要求，在當前美中戰略競爭升高的情況下，美國在對台軍售議題向中國讓步的空間更低。不過，他分析川習會前宣布大規模對台軍售的機率極低。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，這次川習會只是美中今年多輪領袖博弈的一環，美國期中選舉結果也會改變川普後續對中策略。對習近平而言，現在釋出多少經貿籌碼、對美讓到什麼程度，都必須替下一輪交手保留空間，「過度放大單次川習會的成果，容易誤判美中關係」。

王智盛研判，中國一定會提出台灣議題，但軍購、總統過境及印太安全等議題進入實質談判的空間有限。值得注意的是，中國可能把每一次美中領袖互動轉化為對台政治敘事，「放大疑美、棄台論述」，川習會也可能成為中國對台認知作戰可以利用的政治場景。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致則稱，川習會「不會是美中和解峰會」，雙方尋求的是競爭格局下管理衝突的空間。他分析，美中可能形成「經貿有限合作、科技維持競爭、軍事避免直接衝突、高層外交強化危機管控」的互動模式。

吳瑟致提到，部分經貿利益可以交換，但半導體、人工智慧、關鍵礦產及軍事安全等核心利益難以妥協；美中關係短期降溫，也不能與台海風險降低畫上等號。如果美中建立相對穩定的互動模式，中國可能把更多力量轉向對台施壓，從大型軍事威懾轉向灰色地帶、認知作戰、經濟脅迫、法律戰及統戰等「低強度、多領域的複合式壓力」。

台北市立大學通識教育中心助理教授洪浦釗表示，川習會成果應從不同議題的「可交易性」判斷。農產品、投資、市場准入及部分關稅具有協商空間，但人工智慧、先進科技、供應鏈安全、軍事安全及印太權力布局，都涉及兩國長期競爭能力，即使美中達成部分經貿協議，也難以改寫戰略競爭格局。

洪浦釗說，台灣不能把川普直接等同整個美國決策體系，也不能把中國提出的要求直接當成美國最後政策。對台軍售、安全合作、科技管制及印太布局，都受到行政部門、國安體系與國會共同影響。中國也會利用會談操作疑美論，「但台灣不必替中國把疑美論做大」。

王占璽則指，川習會是今年下半年全球重要的國際政治事件。5月川習會後，美中互動由高度競爭逐漸轉向「風險管控下的競爭」，但雙方在許多領域依然存在分歧與衝突。9月川習會能否在既有共識上取得成果，或在原有矛盾上出現新的變化，都將影響美中關係、地緣政治與台海局勢。