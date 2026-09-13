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台男陷爛泥4天「只剩頭露出」滴水未進奇蹟獲救

記者張議晨／高雄14日電
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陳姓男子7日騎車外出失聯，家屬心急報警，警方根據陳男手機定位，掌握他在田寮區偏遠...
陳姓男子7日騎車外出失聯，家屬心急報警，警方根據陳男手機定位，掌握他在田寮區偏遠深山，最後在12日下午，於山區爛泥找到受困的陳男，陳男被發現時「只剩一顆頭」露出爛泥。(圖／民眾提供)

台灣高雄市48歲陳姓男子7日騎車外出失聯，家屬心急報警，警方根據陳男手機定位，掌握他在田寮區偏遠深山，最後在12日下午於山區爛泥找到受困的陳男，陳男被發現時四肢、身體都陷入爛泥堆，只剩頭顱露出在外，全身無法動彈，所幸脫困後送醫已無大礙。

湖內警分局指出，陳男7日自仁武區騎車出門後音訊全無、手機關機，陳母聯繫不上兒子，8日隨即報警協尋，警方獲報後立即啟動協尋機制，循手機最後發話位置及可能行經路線展開追查，掌握他最後發話點位於阿蓮區蓮山二路一帶，但實地訪查卻撲空。

由於陳男在阿蓮區並無親友可投靠，警方隨即擴大調閱沿線監視器，發現陳男機車於8日凌晨3點多出現在旗山區中寮二路，後續影像顯示機車行經中寮一路與崑山路口後左轉進入田寮山區。

但該段路因日前豪雨造成崩塌，道路封閉中，因機車無法繼續通行，警方研判陳男極可能將機車停妥後改以步行深入山區，隨即集結阿蓮、田寮、崇德派出所及旗山分局警力，並會同田寮消防分隊組成搜救隊，展開地毯式搜索。

搜救人員在泥濘崎嶇的山道中搜尋，終於在田寮區崑山路附近找到受困陳男，他當時被發現時「只剩一顆頭」露出在爛泥中，員警見他露頭，隨即確認姓名，見他還有意識，馬上前往救援，成功將他拉出爛泥堆送醫，檢查後並無大礙。

警方表示，陳男當日騎車至道路封閉處後試圖步行探路，不料卻深陷山區泥淖中，雙腳動彈不得；因手機在受困期間耗盡電力，導致他求助無門，只能在山區苦撐，4天來全身動彈不得，滴水未進，只能在原地等待奇蹟救援，所幸最後仍成功獲救。

精華 FAQ

  • 陳姓男子是在7日自仁武區騎車出門後失聯，之後手機關機、音訊全無。家屬聯繫不上他，隔天便向警方報案協尋，並啟動後續追查行動。

  • 警方先依手機最後發話位置與行經路線調查，再調閱沿線監視器，發現他的機車在旗山、田寮一帶出現，因道路崩塌封閉，研判他改以步行深入山區。

  • 搜救人員在田寮區崑山路附近找到他時，他全身陷在爛泥中，只剩頭部露出，已受困4天、滴水未進。幸好警方及消防合力救出，送醫後確認無大礙。

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