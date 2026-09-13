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盧秀燕喊組「在野大聯盟」批綠濫用司法行政資源

記者游振昇陳敬丰范榮達袁志豪／連線即時報導
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台中市長盧秀燕（中）昨天和台中市長參選人江啟臣（右）手捧大檸檬，呼籲成立「在野大...
台中市長盧秀燕（中）昨天和台中市長參選人江啟臣（右）手捧大檸檬，呼籲成立「在野大聯盟」，攜手為民奮鬥。(記者游振昇／攝影)

藍白合在竹北破局，是否外溢效應引發關注。台灣台中市長盧秀燕昨強力呼籲成立「在野大聯盟」，跨黨派攜手為民奮鬥。此外，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦昨成立競選總部，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文先後到場，營造苗栗「藍白合」氛圍。

柯文哲上台時，民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶及新竹縣竹北市長參選人邱臣遠陪同；柯宣布「台灣民眾黨這次選舉支持鍾東錦」，強調敬佩鍾東錦展現政治人物少見的包容與愛，帶給鄉親安定、快樂及希望，台下掌聲如雷。隨後上台的鄭麗文也呼應柯文哲說法，認為鍾連任「不僅對苗栗好，更是對台灣好」。

盧秀燕昨為無黨籍台中市議員徐瑄灃站台，現場特別贈送徐瑄灃1籃檸檬，象徵「在野大檸檬（聯盟）」。盧表示，她是國民黨籍，台中市長參選人江啟臣也是國民黨籍，而徐瑄灃是無黨籍，上屆議員選舉她就挺身支持徐。盧強調，從政理念在於「廣結善緣、多交朋友」，面對當前政局，在野力量更應緊密合作。

盧秀燕致詞時批評執政黨濫用司法資源及行政資源；她重申，在野大聯盟的核心價值在於志同道合與不畏權勢，唯有結合國民黨、民眾黨及無黨籍等所有在野力量大團結，才能真正站在人民立場發聲，為國家與人民奮鬥。

被問及民進黨近期於台中的輔選動作，盧秀燕回應，有人告訴她，賴總統每次前來台中都只關注她，或許是因為2028的關係，她並不知情。民進黨台中市長參選人何欣純昨成立海線競總，會前受訪表示，是盧秀燕自己在想2028。

國民黨台南市長參選人謝龍介與民眾黨主席黃國昌昨為藍白聯合服務中心揭牌，直言支持盧秀燕，共識就是要下架民進黨政府。黃國昌說，「台灣，是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣」，當民進黨踐踏台灣的民主憲政、傷害台灣的法治，在撕裂這塊社會的時候，「我們就應該更要團結，團結贏回這塊土地、團結贏回我們共同的未來」。

精華 FAQ

  • 盧秀燕認為在當前政局下，在野力量應更緊密合作，透過結合國民黨、民眾黨與無黨籍等力量，形成志同道合、互相支援的聯盟，站在人民立場發聲。

  • 兩人先後替鍾東錦站台，並公開表態支持連任，刻意營造藍白合氛圍，顯示在部分地方選戰上，藍白陣營仍有合作空間，且共同目標是下架民進黨。

  • 面對民進黨在台中的輔選動作，盧秀燕反擊表示自己並不知情，也淡化外界對2028布局的聯想；民進黨台中市長參選人何欣純則回稱，是盧秀燕自己在想2028。

盧秀燕 大聯盟 鄭麗文

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