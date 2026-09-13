男桃園機場持刀挾人濺血 國泰實習生還原經過

桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生，晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針。記者季相儒／攝影

桃園機場昨發生持刀挾持案，1名蔡姓男子闖入國泰航空地勤辦公室挾持實習生，導致該生受傷，所幸送醫無大礙。考量學生恐有心理創傷，該生與學生家長今授權其學校老師對外還原事發經過，強調此為隨機犯案，學生與嫌犯並不相識，但仍主動出手跟歹徒拉扯，讓警察攻堅，其舉動十分勇敢，也盼外界不要有不實臆測。

桃園國際機場第一航廈國泰航空員工休息室昨下午驚傳挾持人質案，1名蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀闖入國泰航空員工休息室，挾持1名實習生，最後遭霹靂小組制伏。遭波及的國泰航空實習生左手虎口遭利刃割傷外，腹部疑似有長達25公分的刀傷，所幸送醫無大礙。

受害實習生目前就讀朝陽科技大學飛航系，朝陽科大飛航系主任盧衍良接受聯合報採訪表示，外傳實習生曾與人結怨，且服務態度不佳，均非事實，學生與嫌犯並不相識，也非在櫃檯發生衝突後遭尾隨，憂心學生恐有心理創傷，基於保護學生立場，並經家長授權後，由學校代表對外澄清，涉及案情的相關細節，則統一由警方對外發布。

針對事發經過，盧衍良轉述該名學生說法，他指出，該生於執勤結束後在休息室換裝完畢，正於休息室最內側以手機瀏覽訊息。休息室本身有門禁設施，但因嫌犯利用其他員工按密碼鎖進入休息室後，休息室門自動關上的約三秒間隙衝入，該過程僅約數秒，當前方數名同仁迅速躲避後，嫌犯隨即以刀械挾持在休息室最內側的該生。

盧衍良表示，挾持期間，該生表現沉著冷靜，當警方在休息室外部署時，嫌犯情緒越發激動且注意力轉向門外動態；該生見狀主動出手奪刀並與嫌犯發生扭打，同時呼叫門外員警進內救援。扭打過程中，該生左手虎口遭割傷，腹部右側有一道長約20多公分的劃傷，所幸傷口非常輕微，今天上午檢視時已結痂癒合。

該生主動提及扭打時嫌犯曾不斷以刀刺其背部，獲救送醫時也多次向醫護人員反映背部疼痛，但經詳細檢傷確認並無外傷，研判應為扭打時嫌犯的手部重擊所致。

盧衍良說，事件發生後，學校立即啟動緊急應變機制，多位老師迅速分工：兩位老師隨即駕車趕赴桃機探視並陪同向警方製作筆錄；系主任先行聯繫家長完成必要通報後亦驅車北上會合，並於周日上午與學生、家長及三位國泰航空代表於桃園蘆竹進行會商。

盧衍良轉述，學生表示希望傷口癒合後能重回線上繼續實習；國泰航空代表則表示將全力協助公傷假申請事宜，且為避免學生重返崗位時產生心理陰影，將適度調整休息室陳設；學校端則會全力協助學生申辦各項保險，並與國泰航空合作後續的心理諮商與輔導工作。

盧衍良表示，該生為朝陽科大飛航系的轉學生，轉入後學業表現優異，未來也立志朝飛行領域發展，飛航系的實習機制主要是幫助同學更快適應職場環境。系上將持續提供各項必要協助與輔導，陪伴同學早日平復心緒、恢復正常生活與學習。